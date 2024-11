Hermano de Daniel Bisogno revela la enfermedad del conductor de Ventaneando: ‘Ya es demasiado tarde’ | VIDEO

Daniel Bisogno enfrenta severos problemas de salud desde que comenzó este año y nuevamente genera preocupación entre sus seguidores después de haber tenido una recaída que lo llevó al hospital una vez más este 4 de noviembre, tras sufrir una crisis en el estacionamiento fuera del foro de Ventaneando, lo que impidió su regreso al programa con Paty Chapoy.

“Habíamos anunciado que este día regresaba Daniel Bisogno al programa, lamentablemente no ha sido así porque tuvo que asistir a una serie de exámenes que le tuvieron que hacer por haber presentado una crisis, sin mayor problemas, pero a final de cuentas él tiene que cuidar su estado de salud para regresar, cuando sea posible que él esté perfectamente bien y sin ninguna crisis. Le mandamos besos y abrazos”, explicó Paty Chapoy el mismo lunes.

Han sido numerosos los rumores referentes a la enfermedad de ‘El Muñe' y los motivos que lo han llevado a pasar gran parte del año en hospitales para citas médicas, tratamientos y hasta un trasplante de hígado que se complicó días después de que el mismo se llevara a cabo. Ahora, su hermano, Alex Bisogno, esclarece los detalles referentes a la salud de su hermano en los últimos meses.

¿Cuál es la enfermedad de Daniel Bisogno?

En una reciente entrevista, Alex Bisogno revela que su hermano padece una delicada enfermedad, la cual lo ha mantenido alejado de la pantalla. Además, el hombre mencionó lo complicado que ha sido este año para su familia, pues a inicios del 2024 enfrentaron la perdida de su madre, mientras que su hermano estuvo en coma inducido y permaneció semanas en el hospital.

“Todo lo malo que puede suceder a una persona nos sucedió a nosotros. En cuestión de siete meses perdí a mi mamá, Daniel estaba hospitalizado. No se lo deseo a nadie, son las pruebas más difíciles que me ha puesto la vida”, confesó.

Sobre la enfermedad de su hermano, Alex reveló que Daniel Bisogno padece de cirrosis no alcohólica, una condición que puede surgir a partir de una mala alimentación o el uso indebido de medicamentos: “Daniel fue diagnosticado con cirrosis no alcohólica. Tuvo varios ingresos super complicados”, explicó.

Mencionó que “cuando te das cuenta ya es demasiado tarde”, por lo que destacó que en su primera hospitalización, su hermano tuvo que someterse a todo tipo de estudios hasta que un especialista definió que era un problema en el hígado.

El estado de salud actual de Daniel Bisogno

Si bien Paty Chapoy mencionó que la ausencia de ‘El Muñe' en el programa fue consecuencia de una crisis de salud que llevó al famoso a acudir al hospital, en redes sociales circula del video del famoso en silla de ruedas mientras es ingresado al nosocomio, luciendo bastante desmejorado.

Señalaban además que Daniel Bisogno estaría una vez más en terapia intensiva y su estado de salud sería bastante delicado, lo cual ha generado preocupación entre los seguidores del artista.

"No sabemos qué es. No sabemos si es consecuencia del mismo trasplante, si es consecuencia de los nervios de regresar después de dos meses. No soy doctora, no hemos hablado con él después de hoy. Solo sabemos que en la mañana estuvo presente en el chat. Ayer nos escribía emocionado. El viernes nos mandó un audio muy feliz para anunciar su regreso” explicó la compañera del famoso en Ventaneando, Linet Puente.