¿Yellowstone tendrá sexta temporada? Esto se sabe de la serie de Paramount Plus

Tras la salida de Kevin Costner de Yellowstone, muchos se han preguntado si la segunda parte de la quinta temporada del programa tendrá o no una sexta entrega al finalizar esta o si han terminado los conflictos del clan ganadero. Fue en junio de 2018 que se estrenó la serie que ya se ha convertido en una de las favoritas del público.

Han surgido varios rumores sobre que las negociaciones para una sexta temporada de Yellowstone están en proceso, a pesar de que ya salió del proyecto el reconocido actor de El Guardaespaldas, quien actualmente tiene 69 años y formaba parte clave del proyecto.

Cabe mencionar que en el pasado, los creadores de la serie, Taylor Sheridan y John Linson, indicaron que el plan era contar la historia de los Dutton en siete temporadas totales, por lo que la audiencia cuestiona si es verdad que todo ha cambiado o si cabe la posibilidad de que dichos planes sigan en pie.

¿Dónde ver el estreno de ‘Yellowstone’?

La segunda parte de la quinta y última temporada de Yellowstone se estrenará en Paramount Network a partir del 10 de noviembre de 2024 a las 8 p.m. (Hora del Este) en Estados Unidos.

¿Habrá sexta temporada de Yellowstone?

Hasta el momento, nada está claro, pues los meses posteriores al anuncio de Paramount sobre el final del programa, se habló de un spin-off protagonizado por Kelly Reilly (Beth Dutton), Cole Hauser (Rip Wheeler) y Luke Grimes (Kayce). Además de que había la posibilidad de que repitieran sus papeles para la sexta temporada.

Por su parte, Wes Bentley, quien interpreta a Jamie, mencionó que si bien le interesaría volver a la serie en una próxima temporada, no hay información oficial de que esto suceda: “Oh, por supuesto, me interesaría. No sé nada, está literalmente por encima de mi nivel salarial. Solo sé lo que sé, y ellos solo me dicen cuándo aparecer y decir palabras. Pero sí, ya sabes, es un personaje difícil de interpretar. Sería difícil continuar de esa manera, pero también ha sido un buen desafío y uno que he disfrutado”.

Por lo pronto, es cuestión de esperar a nuevas noticias de Paramount y los creadores de Yellowstone, además de ver los últimos episodios de la quinta temporada, los cuales revelarían si hay posibilidad de que algo más pase en la serie o que ya sea el final definitivo de la historia.