Cada minuto cuenta, la esperanza en medio del caos

El 19 de septiembre de 1985 tuvo lugar uno de los episodios más impactantes en la historia moderna de México, cuando un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter tomó por sorpresa al entonces Distrito Federal y al país en general causando serios daños y pérdidas humanas, al mismo tiempo que unió a la mayoría de los mexicanos en un solo esfuerzo para salir adelante. Este hecho funciona como punto de partida de la nueva serie Cada minuto cuenta, en la que seguimos a diversos personajes desde minutos antes del inicio del fenómeno natural hasta los momentos posteriores a éste.

La nueva producción original de Amazon Studios es protagonizada por Osvaldo Benavides, como un doctor atormentado por su pasado; Maya Zapata, en el papel de una periodista en busca de fama; Jesús Zavala, siendo un médico que intenta estar a la altura de las circunstancias; y Antonio de la Vega, interpretando a un funcionario que busca cuidar a su hermano menor; todos bajo la dirección del experimentado cineasta Jorge Michel Grau. Los actores, la actriz y el director hablaron en entrevista para La Razón sobre algunos aspectos de la serie mexicana que ya está disponible en streaming.

Para Osvaldo Benavides, algo que le atrajo mucho de esta serie es que “si bien honra la memoria de todo lo que nos conecta a 1985, también echa una nueva mirada desde lo que se ganó, como la hermandad y la disolución de las divisiones, porque hoy en día estamos muy embarcados en esta idea de que cada quien debe tener su espacio y defenderlo a capa y espada, lo que sale en momentos como los terremotos es la unión y el trabajo en equipo, echarle esa luz a lo que pasó en 1985 y resignificarlo para mí es muy valioso”.

Cada personaje tiene un rol muy específico dentro de la historia y en este sentido se debía “tener muy claro cuál era el arco y cómo visitar toda su historia de principio a fin”, afirmó Maya Zapata, quien compartió que en su caso habló “con una periodista de Guadalajara, Adriana Luna, y utilicé con su permiso algunas cosas que me contó para aportarlas a mi personaje, también vi en YouTube muchas cosas de esa época de la labor de muchos periodistas para saber cómo hablaban y cuáles eran las cosas que les interesaban, hacer esto te sirve para profundizar en la creación de tu personaje”.

Por su parte, Antonio de la Vega contó que “además del guion, donde está la historia y donde está retratado mi personaje, me sirvió mucho que hay mucha información biográfica de dónde viene, sus orígenes y cómo llegó hasta donde está en la producción; siempre me es necesario encontrar los anclajes de mi personaje y las cosas con las cuales yo me pueda identificar, estos aspectos lo hacen próximo a mí, yo no puedo interpretar algo que no siento próximo, porque pienso que puede carecer de un poco de verdad, traté de buscar similitudes en todo momento”.

Esta serie es la primera en América Latina en ser hecha con tecnología Virtual Production, lo cual resultó “intimidante, pero muy emocionante también, una vez que empezamos a agarrar ritmo con el movimiento de las pantallas [que recrean escenarios para ya no tener que grabar en locaciones], fue una locura entrar al estudio y viajar en el tiempo automáticamente, como actores eso nos termina de completar en el trabajo”, contó Jesús Zavala.

La tecnología se implementó en los Estudios Churubusco en 800 pantallas LED que rodeaban a los actores.

Para terminar, el director de la serie Jorge Michel Grau habló acerca de uno de los mayores retos en este nuevo acercamiento al terremoto de 1985 en México, que fue la de elegir qué historias contar, ya que había mucho material y al final “la decisión fue tener dos grandes historias que pudieran aglutinar más, sabíamos que la historia era coral, pero queríamos hacer que las pequeñas voces tuvieran una relevancia importante, y entonces en esta búsqueda de anécdotas e historias que hicimos durante la investigación se fueron añadiendo dos ejes narrativos y cada uno de ellos, además de contar una cosa en específico, se iba alimentando e iba creciendo; la idea era no dejar afuera las voces e historias que ya no se cuentan, sino añadirlas y sumarlas”, dijo sobre Cada minuto cuenta que ya está en Amazon Prime.

