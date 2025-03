Muere David Johansen, co-fundador de los New York Dolls

David Johansen, reconocido líder de la influyente banda proto-punk New York Dolls, falleció a los 75 años en su hogar de Nueva York, tras una prolongada lucha contra un cáncer agresivo en etapa 4 y otras complicaciones de salud.

¿Cómo murió David Johansen?

Su hija, Leah Hennessey, confirmó el deceso al portal Variety, mientras que un portavoz indicó que el músico falleció “tomado de la mano de su esposa, su hija Leah, y rodeado de música, flores y amor”.

David Johansen fue el último integrante original de la banda que permanecía con vida, tras el fallecimiento de sus compañeros Arthur Kane en 2004 y Sylvain Sylvain en 2021.

¿Quién es David Johansen?

Nacido en Staten Island, Nueva York, David Johansen comenzó su carrera musical en los años 60 con la banda Vagabond Missionaries antes de unirse a los New York Dolls en 1971.

La banda, considerada pionera del glam rock, hizo su debut en un refugio para personas sin hogar en Nochebuena de ese mismo año, y lanzó su primer álbum en 1973.

A pesar de su corta vida como grupo, disuelto en 1976 debido a conflictos internos y adicciones, su impacto en el punk fue duradero, influenciando a bandas como The Ramones.

A lo largo de su carrera, Johansen también exploró proyectos en solitario y, en la década de 1980, adoptó el personaje de Buster Poindexter, logrando gran éxito comercial con el tema “Hot Hot Hot” en 1987.

Además, tuvo una incursión en el cine con papeles en películas como Los fantasmas contraatacan (1988) y Mr. Nanny (1993).

Su legado musical fue reconocido años después, cuando en 2004, gracias al impulso del admirador Morrissey, los New York Dolls se reunieron y lanzaron nuevos álbumes.

David Johansen reflexionó en una entrevista sobre la relevancia artística de su banda, que había sido vista como “trash” en sus inicios: “Deconstruyéndolo y rearmándolo, me di cuenta de que realmente era arte”.

Aunque su banda no fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll, Johansen sigue siendo una figura fundamental para generaciones de músicos, y su legado perdura, reflejado en su programa de radio y el documental Personality Crisis: One Night Only, dirigido por Martin Scorsese.