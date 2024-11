Las canciones que Rauw Alejandro habría dedicado a Rosalía en su álbum ‘Cosa Nuestra’

Rauw Alejandro y Rosalía terminaron hace más de un año, pero parece ser que aún queda bastante que contar sobre la historia de amor de los cantantes, como lo demostró recientemente el cantante boricua con el lanzamiento de su nuevo álbum, Cosa Nuestra, en el que mezcla su estilo urbano con la música regional de Puerto Rico, en una fusión que ha maravillado al público en redes sociales.

En ese sentido, la audiencia en redes sociales ha comenzado a agradecer a Rosalía por haber sido la inspiración de Rauw Alejandro, pues es la segunda ocasión que un ex de la ‘Motomami’ cautiva con el álbum que sigue al rompimiento con la cantante (como ocurrió con C. Tangana y su disco El Madrileño). Además, al parecer han captado algunas canciones en Cosa Nuestra que serían un claro mensaje del cantante a su ex pareja.

Cabe mencionar que esto también ha sucedido con la reciente canción de la española con Ralphie Choo, 'Omega'. Esto ya que en el video, la famosa está en una montaña rusa, lo cual hizo que muchos recordaran el álbum Viceversa de Rauw.

Las canciones que Rauw habría dedicado a Rosalía en ‘Cosa Nuestra’

En el álbum nuevo de Rauw Alejandro, hay varios temas que parecen ser para su ex pareja e incluso hay quienes mencionan que todo el disco viene del corazón roto que dejó la cantante española.

Dejando de lado la versión de ‘Se fue’ con Laura Pausini (que interpretó en los Latin Grammy 2023 y era una clara dedicatoria a su ex), hay dos canciones que parece que van para Rosi.

La primera de las canciones parece ser la primera del álbum, llamada ‘Cosa Nuestra’, en la que deja claro que no ha olvidado a su ex con frases como “como las hojas y el viento, viene y va tu recuerdo“ o ”escuchar tu nombre es una sensación que no sana".

La otra canción es bastante más evidente. Se trata del tema ‘Ni me conozco’ en la que el cantante dice: “Siempre hay espacio pa' mejorar. No me diste el tiempo y un imperio no se construye en un día. Aunque el proceso lo quiera' acelerar... Con otro". Esta frase hace juego con una canción de Rosalía llamada aislamiento, en la que dice: “Es el imperio el que destruye. La emperatriz que lo construye”.

de tantas indirectas que hay en el disco se tendría que llamar “ROSALÍA” pic.twitter.com/CGEPoO4Lbm — haritz 🦋 (@archiee_21) November 15, 2024

Además, parece hacer referencia a la relación de la cantante con el actor Jeremy Allen White, pues en el mismo tema de Cosa Nuestra, Rauw menciona: “Fan de tu relación, cuánto dura vamo' a ver".

Los usuarios en redes sociales aseguran que Rauw Alejandro ha colocado más indirectas en las diversas canciones para Rosalía, como en ‘Amar de Nuevo’, por lo que el público ha llegado a bromear con decir que el disco debería llamarse como la cantante en lugar de Cosa Nuestra.

El álbum de ‘Cosa Nuestra’