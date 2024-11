Christian Nodal quiere lanzar una marca de ropa y muestra sus diseños | VIDEO

Christian Nodal reveló recientemente que está interesado en tener una marca de ropa propia, en medio del escándalo por su relación con Ángela Aguilar. Al parecer, el famoso cantante quiere dar un paso más en su carrera y probar nuevos terrenos, ahora que poco a poco se ha convertido en una personalidad que destaca por su vestimenta además de por infiel.

El estilo de Christian Nodal ha cambiado bastante con el tiempo e incluso dicen que el mismo se adapta a la pareja que tenga, por lo que su forma de verse cuando era novio de Belinda fue muy diferente a cuando estaba con Cazzu y ha vuelto a cambiar con Ángela Aguilar, a lo que muchos dicen que esto lo hace para lograr mezclarse con su amada en turno mientras están juntos.

Como sea, el famoso se encuentra en una etapa de su vida en la que se siente seguro de si mismo, lo cual se ve reflejado en su apariencia y en como sostiene su versión de que no abandonó a la madre de su primera y única hija, a quien ha visto en solo dos ocasiones desde hace ya cinco meses.

Christian Nodal quiere tener una marca de ropa

En entrevista para Billboard, Christian Nodal mostró el backstage de su concierto de Pal’ Cora en Nueva York, donde una de las primeras cosas que enseñó fue su guardarropa, en el que hay una variedad de camisas, sacos, camisolas y más, para lo que utiliza en el show.

En el momento de la entrevista, el famoso lució un saco café con detalles de serpiente en el cuello y las mangas, además de algunos acabados en el pecho y en la espalda. Los pantalones iban a juego, pero invertidos, por lo que el animal print lucía en la mayor parte mientras que los bolsillos eran cafés. Esto lo conjugó con una camisa blanca desabotonada y un collar plateado de cruz.

“Traigo un prototipo que estamos trabajando con mi amigo Sam, son los diseños que estamos mandando a hacer. Son únicos", señaló y agregó, “estoy probándolos porque me encantaría hacer una marca de ropa y ¿Qué mejor que probarla en uno mismo?“, cuestionó. En ese sentido, indicó que están probando telas, pieles y texturas diferentes. Asegura que se siente cómodo y que su estilo es “jugar con lo vaquero y lo mariachi”.

El famoso cuenta con más de 11 millones de seguidores en Instagram y parece estar seguro de que lanzar una marca de ropa de él sería todo un éxito. Quizás estas ambiciones por ir más allá de la música se lo aprendió a su esposa, Ángela Aguilar, quien tiene una línea de muñecas que se han vendido relativamente bien en el pasado.

A pesar de todo, el lanzamiento de una marca de ropa de Christian Nodal bien puede ser una moneda al aire, pues de tratarse de atuendos costosos, podría ser que no se vendiera demasiado entre el público en general. Además, la opinión pública no termina de favorecer al cantante de ‘Ya no somos ni seremos’.