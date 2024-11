Revelan que a Mariana Echeverría la corrieron en VIVO de ‘Se Vale’: ‘eran unos gritos’ | VIDEO

Mariana Echeverría es una de las “celebridades” más detestadas de todo el país, pues durante su participación en “La casa de los famosos México 2” sacó a relucir su verdadera tóxica y nefasta persona, por lo cual los fans no dudaron en criticarla y hacerle llover hate. Por ello, sus excompañeras del programa “Se Vale” revelaron que la señora fue brutalmente despedida en vivo de la emisión, cosa que al parecer nadie recordaba.

Fue en el podcast llamado “Mujer de Fases” en donde Tania Riquenes y Amanda Rosa, ex integrantes de “Se Vale”, contaron cómo fue que a Mariana Echeverría la corrieron y cómo fue trabajar con ella.

Mariana es una NEFASTA, pésima actitud en toda la cena hasta Goma tuvo una vibe buena.



FUERA MARIANA ECHEVERRÍA #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/TA6N8TSNip — ⋆𐙚 Blueeye 𐙚⋆ (@bblueyeee) August 16, 2024

Durante la charla, Tania y Amanda afirmaron que muchas de las cosas que la gente ha criticado de Mariana Echeverría son ciertas, en sus días en “Se Vale” no se comportaba así de nefasta.

“En Se Vale no hubo tema relevante comparado con lo que acaba de ocurrir en La casa de los famosos. Tenía sus momentos, sí, al final se le subió, pero dentro de todo teníamos una convivencia muy chida. Cuando la corrieron, para nosotros fue una sorpresa porque a parte fue en vivo”, dijo Tania.

Tras ello, ambas famosas relataron cómo fue el momento en el que a Mariana Echeverría la corrieron de “Se Vale” completamente en vivo y en directo.

Amo la arrrrastrada que le están dando a Mariana Echeverría en cada programa de Televisa.



En Cuéntamelo Ya literal la sentaron dos minutos nomas a que viera sus groserías dentro del reality y el bullying a Briggitte.



No la dejaron ni hablar. 😂🤭👏🏻#LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/ojrDMj9Yt7 — Leslie (@Koaliciouss) August 21, 2024

“Estábamos como ‘arremángala, arrempújala’ y de repente ‘Mariana vete’. Aparte groserísimo y antiprofesional porque eso no se hace. Ella acomodó el apuntador, pero según yo, ella no se lo apagó, ella se lo estaba acomodando, bajó el volumen porque a veces eran unos gritos que no la culpo”, señalaron.

Ambas conductoras criticaron que su ex compañera fuera despedida de esa manera y remarcaron que en “Se Vale” se vivía un ambiente muy tóxico.

“La señora interpretó que lo había apagado y la mandó a volar. Además, entregas tu juventud, tu salud física y emocional para que después simplemente te corran al aire. No estoy defendiendo nada, pero eso hubiera podido pasar conmigo y con Tania”, dijeron.

“Así te das cuenta de lo desechable que eres en la televisión si no tienes tus palancas porque si tienes años de carrera o hija de, no vas a estar sujeta a eso”, lamenteron.