La muerte de Silvia Pinal ha dejado al mundo del espectáculo y más allá de él, con un hueco en el corazón. Por más que se sepa que una persona está enferma o se encuentra en una situación de salud crítica, la pérdida siempre resulta irreparable.

Silvia Pinal, sin duda alguna, marcó un antes y un después no sólo en el cine nacional sino también en la televisión mexicana, pues intentó desde su trinchera visibilizar la problemática de miles de mujeres a través del programa “Mujer, Casos de la vida real”.

Tanta fue la influencia e importancia de Silvia Pinal en el mundo del espectáculo, del arte y de la televisión, que el mismo Diego Rivera quiso pintar un cuadro que también se volvió emblemático, pues es el que salía de fondo en sus apariciones en dicha emisión televisiva. Sin embargo, ¿sabes cuánto costó este cuadro? ¿Si Rivera le cobró su trabajo? Aquí te contamos.

Silvia Pinal y Diego Rivera, cuando el pintor le entregó el cuadro. ı Foto: Silvia Pinal Instagram.

¿Cuánto le cobró Diego Rivera a Silvia Pinal por el cuadro en el que la pintó?

A Silvia Pinal le costó cero pesos el cuadro que Diego Rivera le pintó. Ella misma fue la que comentó la propia actriz.

“Mire, maestro. Yo estoy muy preocupada, es usted tan famoso, mi cuadro está divino, pero yo necesito saber cuánto me va a costar", le dijo Silvia Pinal. Diego Rivera le respondió: “¿Qué le parece si no le cobro?“.

Silvia Pinal continuó su relato: “Le dije: ‘¡Ah, no, no, no, maestro, no, no se trata de eso, maestro, no mucho, pero cóbreme!“. Entonces se rio y me dijo: ‘No, o no le cobro o le cobro mucho’. Le dije: ‘Entonces no me cobre mucho’ y no me cobró“.

¿Cuánto cuesta el cuadro que Diego Rivera pintó de Silvia Pinal?

Expertos en finanzas y valuaciones artísticas, se estima que el cuadro de Silvia Pinal podría valer hasta tres millones de dólares, aunque recordemos que esto es sólo una estimación.

