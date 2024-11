Poly Díaz: en la comedia hay espacio para todos

Previo a su show donde cerrará a lo grande la gira Romántica, en el Pepsi Center WTC, Poly Díaz, comediante venezolana, platicó con La Razón sobre las distintas expresiones presentes en el medio artístico y el panorama actual de la comedia.

“La comedia es como la música: hay música y géneros musicales para todo el mundo. Por ejemplo, si yo te pregunto ‘¿Metallica es bueno?’, tú dices ‘Sí, es buenísimo’. O ‘¿Bad Bunny es bueno?’, ‘Sí, es buenísimo’, pero son dos productos completamente distintos, sin embargo ambos venden mucho, llenan estadios y tienen millones de plays en las plataformas”, consideró la cómica.

Poly Díaz cree que hay un producto para cada audiencia en la escena del stand up. “Eso es lo interesante, no todos tenemos que hacer el mismo formato ni el mismo tipo de comedia.

“Si eres bueno en lo que haces, siempre encontrarás a tu audiencia y a ellos uno responde”, expresó quien ha recorrido con su show España y Sudamérica.

“Cada vez el público mexicano está más abierto a la universalidad, hace tiempo la gente quería que le hablaras de cómo son los mexicanos y de experiencias de locales, pero hoy hay oportunidades para todo el mundo”, explicó Poly, quien contó que vive en el país desde hace seis años y en sus shows habla de sus experiencias como migrante, como mujer y sobre romance.

Tiene claro que se debe buscar “que nadie salga violentado en el show” porque “la gente paga un ticket y quiero que se vaya tranquila, no odiando cómo se ve o sintiéndose mal por cómo fue criado, por lo que cree, por el color de su piel u orientación sexual”, declaró.

“Yo no le llamo corrección política, le llamo no ser una mala persona. Pero entiendo que hay público para todo, no soy la policía de la comedia. Si hay gente que quiere ir y ser violentada y eso le da risa, se llama libertad de expresión”, añadió la estrella.

Además, la venezolana considera que en México las redes sociales permiten que los comediantes exploren sus personalidades, como ella, que dijo disfrutar mucho de la convivencia en Instagram con sus fans mujeres al compartir el gusto por la moda.

Sin embargo, considera que la gente no muestra la misma atención a los shows como cuando comenzó este formato de entretenimiento en América Latina y que es difícil llenar auditorios debido a la amplia oferta existente.

Sobre su show este 29 de noviembre en la Ciudad de México, donde compartirá con el público sus mejores anécdotas, cambios y experiencias como mujer independiente que a pesar de todo, está dispuesta a seguir creyendo en el amor, adelantó que tendrá invitadas especiales: Alejandra Matheus, una mujer trans venezolana comediante y Xochitl Sánchez, actriz, escritora y comediante mexicana.

“Yo inicié abriendo shows para Daniel Sosa, Richie O’Farrill, Alex Fernández, Javier Ibarrete, Sofía Niño de Rivera”, recordó Poly Díaz, por lo que quiso “darle oportunidad a Alejandra Matheus, que lo está haciendo increíble, y a Xochitl Sánchez, una de las mejores escritoras de este país”, dijo.

