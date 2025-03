La Casa de los Famosos All Stars: Exhiben que a Manelyk le gustaba Uriel del Toro frente a Caramelo | VIDEO

La producción de La Casa de los Famosos All Stars exhibió a Manelyk González este miércoles durante la gala, al mostrar sus antiguas declaraciones sobre Uriel del Toro. Todo esto frente a Caramelo, quien desde hace varios días, ha sido vinculado con la ex integrante de Acapulco Shore.

No es un secreto que en La Casa de los Famosos All Stars, siempre hay oportunidad para que se enciendan los romances y esta temporada no ha sido la excepción, pues Manelyk y Caramelo son una de las parejitas que han dado de qué hablar entre los participantes y el público por igual.

La misma Niurka ha aconsejado al dominicano sobre la mexicana, señalando que ella se ha dado cuenta de la química. A pesar de ello, Mane no ha bajado la guardia, pues al ganar el liderazgo este martes, subió a Alejandra Tijerina y no al nuevo habitante.

Exponen a Manelyk frente a Caramelo

Fue este miércoles que los conductores del reality, le recordaron a Mane que al entrar y ser cuestionada sobre a quién de los hombre subiría a la suite si tenía la oportunidad, la joven eligió a Uriel del Toro, además de realizar una picante confesión.

En ese sentido, mostraron el momento en el que la influencer menciona que Uriel fue su ‘crush’ cuando ella tenía 18 años, por lo que lo elegía para subir a la suite con ella, después de Alfredo Adame. En el video, podemos ver la reacción de los involucrados, pues además, coincidió que la joven estaba sentada entre ambos.

En ese sentido, podemos ver como Caramelo hace una pequeña expresión de tristeza o incomodidad, mientras que Mane se mostró sumamente apenada y Uriel la cuestionó al decirle “¿por qué no me llevaste anoche?“.

Ante esto, Mane respondió: “Porque FUISTE mi crush. Tiempo pasado”, expresó. “Puedes decir muchas cosas cuando estás fuera de la casa, pero las cosas cambian”, agregó.