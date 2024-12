Revelan por qué Luis Enrique Guzmán no fue al homenaje de Silvia Pinal: ‘está muy dañado'

El homenaje a Silvia Pinal se desarrolló este sábado repleto de emociones, lágrimas, porras y música, pues cientos de fans fueron a despedirse de la famosa. Muchas personas esperaban ver a los tres hijos de la artista, pero sólo asistieron Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, pues Luis Enrique brilló por su ausencia.

Durante el homenaje, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y otras familiares de Silvia Pinal emitieron una serie de emotivos discursos en honor a su matriarca, los cuales conmovieron a todos los fans que los escucharon en vivo y a través de las diversas transmisiones que se hicieron del homenaje.

▶️#Video | El abrazo de la dinastía Pinal. Han dejado sobre el féretro de Silvia Pinal un ramo de alcatraces durante el homenaje en el Palacio de Bellas Artes https://t.co/sthU7zVQEG pic.twitter.com/IncyGuFoWS — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 30, 2024

No obstante, se quedaron con las ganas de escuchar a Luis Enrique Guzmán, quien no asistió y nadie sabe por qué… hasta ahora.

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, ni siquiera la misma familia de Silvia Pinal sabe por qué Luis Enrique no fue a la ceremonia: “Les puedo confirmar, confirmado, no vino Luis Enrique Guzmán a este homenaje de su madre y ni la familia sabe por qué, porque acabo de preguntar. Ellos no saben por qué fue”.

No obstante, la señora de farándula no le supo a la verdad, pues Efigenia Ramos, quien fue la asistente de Silvia Pinal, reveló la triste vedad.

Ramos le dijo a la prensa que Luis Enrique estuvo “indispuesto” porque el dolor lo rebasó: “Sabía que estaba indispuesto. Para él ha sido muchas cosas, muchas situaciones y yo creo que le cayó todo encima”, explicó.

▶️#Video | Los restos de Silvia Pinal salen del Palacio de Bellas Artes, luego del emotivo tributo de cuerpo presente que se le rindió a la actriz de cine, teatro y televisiónhttps://t.co/sthU7zVQEG pic.twitter.com/imsig0MQd2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 30, 2024

Otro de los colaboradores de la familia Pinal, confirmó que Luis Enrique Guzmán estaba devastado como nunca en su vida, por lo cual decidió no ir al homenaje en Bellas Artes.

“Mira, Luis Enrique pues está muy dañado, porque él estaba muy cerca de la señora, viven a un lado y lo que yo tengo entendido es que tiene una afectación muy fuerte, entonces, pues bueno cada quién vive su dolor de diferentes maneras”, señaló