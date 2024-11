¿Por qué Luis Enrique Guzmán no llegó al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes?

El homenaje a Silvia Pinal, la última gran diva del cine mexicano, se desarrolló este sábado repleto de emociones, lágrimas, porras y música, pues cientos de fans fueron a despedirse de la famosa. Muchas personas esperaban ver a los tres hijos de la artista, pero sólo asistieron Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, pues Luis Enrique brilló por su ausencia.

Durante el homenaje, Alejandra Guzmán emitió un poderoso discurso en honor a su progenitora, el cual conmovió a todos los fans que lo escucharon en vivo y a través de las diversas transmisiones que se hicieron del homenaje.

▶️#Video | Mariachis y el Ensamble de Bellas Artes interpretan "Amor eterno", mientras se realizan guardias de honor, donde ha participado Laura Zapata y otras destacadas personalidades del espectáculohttps://t.co/sthU7zVQEG pic.twitter.com/BbJ5McPqbr — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 30, 2024

“Para mí es un honor poder sentir el cariño de todo México y de todo el mundo Mi madre es grandiosa. Estuvimos todos juntos cuando ella trascendió… cuando ella tuvo su último suspiro. Siempre voy a tenerla en mi corazón porque para mí es algo que ella me regaló y a toda la familia. Siempre me enseñó, y a todos, a que este matriarcado tenía magia, arte y cosas que llevaremos todas. Esa es la mejor herencia que puedo tener. Esa casta. Esa raíz que tuvo siempre”, afirmó.

“Esa lucha, esa entrega, ese profesionalismo, ese amor que le tuvo a todo su público. Madre te extraño, te quiero, te amo, te necesito, pero te llevo aquí en mi corazón. Gracias por ser eterna”, remarcó la hija de Silvia Pinal.

▶️#Video | Los restos de Silvia Pinal salen del Palacio de Bellas Artes, luego del emotivo tributo de cuerpo presente que se le rindió a la actriz de cine, teatro y televisiónhttps://t.co/sthU7zVQEG pic.twitter.com/imsig0MQd2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 30, 2024

Lastimosamente, Luis Enrique Guzmán no asistió, al igual que Frida Sofía, al homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. De la nieta de la famosa se sabe que no fue porque no se encuentra en el país.

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, ni siquiera la misma familia de Silvia Pinal sabe por qué Luis Enrique no fue a la ceremonia: “Les puedo confirmar, confirmado, no vino Luis Enrique Guzmán a este homenaje de su madre y ni la familia sabe por qué, porque acabo de preguntar. Ellos no saben por qué fue”.

▶️#Video | El abrazo de la dinastía Pinal. Han dejado sobre el féretro de Silvia Pinal un ramo de alcatraces durante el homenaje en el Palacio de Bellas Artes https://t.co/sthU7zVQEG pic.twitter.com/IncyGuFoWS — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 30, 2024

Queda esperar a ver si en las próximas horas él o sus hermanas se pronuncian al respeto.