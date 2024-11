¿Por qué Frida Sofía no asistió al homenaje de Silvia Pinal?

La familia de Silvia Pinal se dio cita esta sábado 30 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes para darle el último adiós a Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano, pero quien brilló por su ausencia fue la mismísima Frida Sofía, quien según ya se había reconciliado con su madre Alejandra Guzmán.

Cabe recordar que cuando se dio a conocer la muerte de Silvia Pinal, Frida Sofía se manifestó en redes para dedicarle un emotivo menaje a su matriarca, tras haberse distanciado de ella y de su familia, pues acusó a Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era una niña.

Así se vive en estos momentos el homenaje de Silvia Pinal en el interior del Palacio de Bellas Artes 🕊️https://t.co/sthU7zVQEG pic.twitter.com/QwSRD8rdHK — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 30, 2024

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos que valen, pero que más bien no tienen precio”, dijo la joven famosa nepo baby en su mensaje.

Por este motivo, la gente esperaba verla en el Palacio de Bellas Artes junto a su familia para despedirse de su abuela… cosa que no sucedió.

De acuerdo con la periodista del chisme María Luis Valdés Doria, Frida Sofía no está en el país, por lo que se hizo imposible su llegada al homenaje.

▶️#Video | Comienzan a ingresar más fans al Palacio de Bellas Artes para despedir a Silvia Pinal, algunos portan rehiletes, llevan flores 🌹 fotografías de la actriz de “Viridiana” https://t.co/sthU7zVQEG pic.twitter.com/u27hd5ZeNS — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 30, 2024

Esto fue severamente criticado por los fans de doña Silvia Pinal, pues dijeron que eso no era un pretexto válido, ya que su familia es millonaria y presume sus lujos en redes, por lo cual la señorita pudo haber comprado un boleto de avión y rentado un Airbnb, sin importar el precio, para acudir al homenaje. Incluso remarcan que se pudo haber hospedad con su madre Alejandra Guzmán, para ver si sí es cierta su presunta reconciliación.

Los fans de Silvia Pinal esperan que Frida Sofía se pronuncie respecto a su ausencia.