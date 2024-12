Muere actriz de ‘Pedro El Escamoso’ tras ocultar una grave enfermedad

Se dio a conocer el triste fallecimiento de la actriz Sandra Reyes, quien era conocida gracias a su entrañable papel como la doctora Paula en la novela colombiana Pedro El Escamoso. Por ello, el mundo del entretenimiento en Colombia está de luto por la pérdida de la reconocida actriz de la pantalla chica.

La muerte de Sandra Reyes fue confirmada por su primo, Nicolás Reyes, quien reveló que la actriz luchó en silencio contra una grave enfermedad, con la que se enfrentó hasta sus 49 años, cuando perdió la vida, dejando un vacío irreparable en la industria en Colombia.

¿De qué murió Sandra Reyes?

De acuerdo con los informes, la actriz tenía cáncer de seno, diagnóstico que se mantuvo en secreto y por ello, nadie más que su familia cercana sabía sobre su dolorosa lucha. Hasta donde se sabe, la estrella colombiana murió en su hogar y rodeada de seres queridos.

La información sorprendió a quienes conocían la obra de la famosa, pues Reyes siempre fue conocida por su profesionalismo y su calidez humana, cualidades que la convirtieron en una de las actrices más queridas de Colombia. La familia habría decidido levar su cuerpo a su finca en Ubaté, donde se celebrará una ceremonia privada en su honor.

Por su parte, el actor Miguel Varoni, quien interpretó a los personajes principales de Pedro El Escamoso, compartió en redes sociales un mensaje cargado de emoción y gratitud. Cabe mencionar que la artista fue reconocida gracias a dicha novela en 2001 que se transmitió a través de la televisión colombiana.

“Hasta siempre, mi Doctora Paula... ¡su mercé no sabe la falta que me va a hacer! ¡Dios me la bendiga! Siempre va estar en mi corazón”, escribió, recordando con cariño a la actriz que dejó una huella en la producción que marcó una época en la televisión colombiana.