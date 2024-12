Thalía habla de la muerte de su hermana Ernestina Sodi: ‘me parte a la mitad’ VIDEO

Cuando se murió su hermana Ernestina Sodi, Thalía se limitó a sacar un comunicado en el que dijo que se iba a alejar de las redes sociales por el dolor que la carcomía. Ahora, la famosa reapareció y habló acerca de lo devastador que ha sido para ella perder a su familiar.

Fue a través de su nuevo pódcast “Let’s Zoom In Juntos” que Thalía habló sobre su sentir y uso el primer episodio para ello para decir que eventualmente se va a reencontrar con Ernestina Sodi, en el más allá.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de #ErnestinaSodi, hermana de Thalía y madre de Camila Sodi.



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Q.E.P.D. 🤍🕊️ pic.twitter.com/YCWPtD91S4 — Programa Hoy (@programa_hoy) November 9, 2024

“Me siento, cariños, como si me hubiera pasado un tráiler por encima. Hagan de cuenta que me pegó un tren, una locomotora a toda velocidad y me hizo volar kilómetros y caer de espalda en un pavimento sólido de concreto. Así me siento, me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me siento fuerte, no sé cómo poder decirlo”, dijo.

“Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia. El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso. No puedo procesar todavía su ausencia, su ausencia en este plano material, su ausencia en la tierra, a mi lado, sus sonrisas, sus manitas llenas de caricias, sus ojos llenos de historias y de estrellas, abrazarla, platicar por horas, reírnos, eso es lo que me hace falta y eso es lo que añoro y a lo que le lloro, es lo que me parte a la mitad”, añadió la cantante.

⚫️ Muere a los 64 años la escritora y periodista Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata. Su hija, la actriz Camila Sodi, se despidió con un video en redes sociales.



Ernestina sufrió dos infartos y permaneció hospitalizada por más de 20 días. pic.twitter.com/CB857ihagt — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 9, 2024

“Yo creo en eso y creo que mi hermana está mejor que nosotros, más viva que nosotros, pero sí duele la ausencia, sí duele el que ya no la voy a poder abrazar en este plano”, sentenció Thalía.

La famosa también habló sobre todo este dolor ha afectado su enfermedad de Lyme, pero remarcó que es importante agradecer todos los días la vida, hasta en los pequeños momentos.

“Nunca es una despedida eterna, sino que es un hasta luego porque yo sé y tengo la certeza que en algún momento me voy a reencontrar de frente, alma con alma con los seres amados que se me han ido adelantando”, finalizó Thalía.