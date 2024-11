Camila Sodi se someterá a este tipo de terapia especial para superar la muerte de su mamá Ernestina Sodi

Hace unos días murió Ernestina Sodi, la mamá de Camila Sodi, y la famosa está pasando por un duelo que la tiene devastada e incapaz de continuar con su vida. Por ello l actriz reveló que se va a someter a un tipo de terapia especial para así superar el dolor que la tiene postrada y que carcome su espíritu.

A través de sus redes, Camila Sodi compartió un video en el que anunció que se va a someter a una serie de terapias enfocadas en tratar el “estrés postraumático”, que no sólo la hará superar la muerte de su progenitora, sino que le va a borrar recuerdos.

“Me van a borrar todas mis memorias y ya, voy a salir de aquí como nueva”, afirmó Camila Sodi, quien detalló que las terapias que va a tomar son de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

“Estoy apunto de entrar a una terapia, una terapia de una cosa que se llama ´EMDR´, que tengo muchas ganas de probar”, remarcó, para después asegurar que lo que va a vivir es similar a la rama de “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”.

“¿Se acuerdan de ´Eternal sunshine of the spotless mind“?, es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya, voy a salir de aquí como nueva”, dijo.

“Bueno, no es así, se supone que está increíble, es lo que usaban para el síndrome de estrés postraumático en los soldados y tengo ganas de probarlo, ahorita les cuento cómo me fue porque estoy aquí en la sala de espera”, rectificó la famosa.

Aunque Camila Sodi no contó cómo le fue en su primera terapia especial, narró que se encontraba rumbo a pagar la luz, pues se la cortaron por “exceso de dinero”, ya que se le olvido pagar por la hospitalización de su madre.

“Nunca me había pasado esto, pero se me olvidó pagar la luz, obviamente... ese mes en el hospital, quién sabe dónde dejé el recibo y me la cortaron y, ayer, estuvimos sin luz, entonces vengo a pagar la luz”, apuntó.