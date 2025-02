¿Quién es Gisselle Sampayo y qué hizo? Conductora detenida con su novio ‘El Meka’, presunto líder criminal

Gisselle Sampayo se hizo tendencia recientemente, pues se reveló que fue detenida el pasado 17 de febrero junto a su pareja Cristian ‘N’, alias ‘El Meca’, quien es acusado de ejercer el narcotráfico en el estado de Nuevo León, pues era señalado como generador de violencia y presunto distribuidor de sustancias ilícitas en la zona metropolitana de Monterrey.

La detención de Gisselle Sampayo ha dado mucho de que hablar e incluso, han revivido la ocasión en que la conductora habló del secuestro de su ex novio, José Luis: “Fue muy doloroso para mi por que le dio a mi vida un cambio que yo no me esperaba. Estas un día antes con la persona, durmiendo super bien y te levantas y de repente ya no está”, contó en el pasado.

Adiós Gisselle Sampayo, te irá mejor en la cárcel 👀

¿Por qué detuvieron a Gisselle Sampayo ?

Medios de comunicación indican que el objetivo principal era la aprehensión de ‘El Meca’, quien es acusado de generar violencia y distribuir sustancias ilícitas en Monterrey. En ese sentido, al momento de la detención, el hombre se encontraba con la conductora.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ambos fueron aprehendidos por agentes de la Policía Municipal en un inmueble de la colonia Haciendas de la Sierra el pasado 17 de febrero. Particularmente, la pareja fue ubicada en el domicilio de Torres Acacia, un lujoso complejo habitacional del sector Valle Oriente.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado el vínculo que podría tener Giselle en el caso y qué cargos la habrían llevado a ser detenida. Se espera que en las siguientes horas, se revelen las causas detrás del arresto. Algunas versiones no oficiales indican que ambas personas sostuvieron un conflicto en el departamento, por lo que testigos solicitaron la presencia de las autoridades.

🚨 Detienen a Giselle "N", conductora de TV en #Monterrey, junto a Cristian "N", alias El Meca, presunto líder del narcomenudeo en NL. Fueron capturados en un bar de San Pedro Garza García durante un operativo.

👇📌Autoridades aún no confirman los cargos.



👇📌Autoridades aún no confirman los cargos.#NuevoLeón #Monterrey pic.twitter.com/r2Ce5tIZhH — Luis David García (@ldgarcia_mkt) February 18, 2025

¿Quién es Gisselle Sampayo?

Gisselle Sampayo tiene 27 años de edad y es conocida por conducir una serie de programas de variedades para el canal 6 de Monterrey, conocido como Multimedios Televisión. Su primera aparición fue en el 2011 con el programa Pura gente bien, donde participaba con Poncho de Nigris.

También participó en el programa de citas Mitad y Mitad, donde se convirtió en una de las personalidades más polémicas del reality show. En los últimos años, ha participado en otros programas de la cadena Multimedios como Las noches del fútbol, Bailadísimo y Es Show.