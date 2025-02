Galilea Montijo será la conductora de La Casa de los Famosos México 3, ¿y Adela Micha? | VIDEO

La productora de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, ha desmentido que Adela Micha vaya a tomar el lugar de Galilea Montijo como conductora del exitoso reality show de Televisa y Endemol para la tercera temporada del mismo, que tendrá lugar el domingo 27 de julio.

La aclaración surgió después de que Adela Micha confundiera a los fans de La Casa de los Famosos México al dar a entender que ella sería la nueva conductora del programa, lo que generó opiniones divididas en la audiencia mexicana.

¡Una noticia impactante!🫨 ¿Le vamos diciendo adiós a Galilea Montijo?😱 Adela Micha reveló que ella será la nueva conductora de La Casa de los Famosos México (@LaCasaFamososMx) en su tercera temporada 👇🏻🎉 #LaCasaDeLosFamosos #LCDLFMX https://t.co/vqU2meKhic — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 14, 2025

Desmienten que Galilea Montijo quedó fuera de La Casa de los Famosos México

Una reciente entrevista que Rosa María Noguerón dejó Claro que Galilea sigue siendo la conductora que esperan tener en el programa: “Galilea es una de nuestras apuestas más grandes. Es una conductora emblemática de la televisora porque lo tiene todo: la sencillez, la simpatía, la ocurrencia, el talento, es guapísima, fashionista. Tenerla al frente de este proyecto es insuperable”, aseguró la productora.

Mencionó que si bien hay muchas especulaciones, se encuentran trabajando arduamente para traer una temporada al nivel de las dos anteriores, las que arrasaron en la televisión, aunque por motivos bastante diferentes entre si.

bueno es mentira que Adela Micha va a conducir la casa de México, ya la Rose María Nogueron dijo que será Galilea Montijo y la temporada empieza el 27 de julio🙊 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/tOHCFZUwBM — nacho con O (@Michelsonfancl) February 19, 2025

“No sé de dónde salió, no sé por qué se automedicaron. Tampoco es que me habían castigado o que me lo habían quitado, yo desde que llegué de vacaciones ya había firmado el contrato y entonces cuando se candidatearon yo dije: será. Nunca estuvo en duda”, declaró por su lado la propia Galilea Montijo.

Fue la propia Adela quien dijo que sería la conductora hace varios días, al mencionar: “Aquí estoy conduciendo la casa de los famosos, es un promocional que grabé hace un par de días ya me dieron permiso de hacerlo extensivo y decirlo públicamente, entonces próximamente nos veremos allá muchachos”, señaló durante su programa de La Saga.

Es así como se pone fin a las especulaciones de quienes cuestionaban si Galilea Montijo dejaba de ser conductora para unirse a los habitantes en La Casa de los Famosos México.