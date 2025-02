Mon Laferte se defiende de las críticas sobre sus exposiciones de arte: ‘Me lo merezco’

Recientemente, Mon Laferte se volvió el blanco de críticas de parte de artistas plásticos, quiénes aseguraban que la mujer estaba ocupando espacios que pertenecían a las personas que se dedican exclusivamente a realizar piezas para museos y galerías.

Los señalamientos contra Mon Laferte surgieron porque los artistas aseguran que diversas galerías y museos estarían modificando las fechas para las exhibiciones de obras de otros con tal de que permaneciera la de la cantante chilena, incumpliendo con los acuerdos.

Más de 500 artistas del área visual acusan “privilegios” y ningunean a Mon Laferte por su exposición vista por más de 5.000 personas. Mon SOLA se fue al extranjero para impulsar su carrera y SOLA logró el éxito,ha ganado 5 Latin Grammy entre otros premios por su TRABAJO MUSICAL — Honor Y Gloria ❤🔥 (@JoviNomas) February 19, 2025

“Figuras del espectáculo han sido privilegiadas en la programación del espacio, desplazando a artistas previamente programados y reduciendo los plazos de exhibición de sus obras”, sostienen en un comunicado sobre la situación de los artistas visuales. Lee la declaración completa AQUÍ.

Mon Laferte reacciona

Fue a través de un reciente video que la cantante chilena mexicana compartió su historia de vida, donde destacó lo complicado que fue para ella, conseguir el éxito del que goza en la actualidad. En ese sentido señala los años de precariedad laboral, acoso en el trabajo y otras graves situaciones que enfrentó antes de convertirse en una exitosa cantautora.

La mujer destaca que si bien ella no fue a una escuela donde aprendió las artes plásticas, sí utilizaba el arte como una forma de expresión e incluso señaló que fue algo que logró salvarla en un punto de su vida: "¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná, pero la necesidad te enseña a ser mas creativa, arreglártelas y a no pedir permiso, ¿Se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta“, expresa.

"He sido una mujer muy triste, realmente muy triste y lo único que sé hacer es trabajar ¿pero saben también hice durante todo este tiempo? Yo pinté y pinté y pinté y bordé y lloré mientras pintaba, mientras la música me daba pa' comer, la pintura me salvaba de toda la mierda que tuve que pasar“, menciona.

La famosa destaca que sabe que ahora tiene una posición de poder el fruto de su trabajo y responde directamente a las críticas al mencionar: "Yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mio. Aquí tienen mi historia y ¿saben qué? si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo", sentencia.