Lady Gaga viene a México: fecha, precios de boletos...

Lady Gaga confirmó que regresa a México, luego de 12 años, como parte de su próxima gira mundial.

Durante una rueda de prensa sobre su retorno a Brasil, la cantante de “Bad Romance” y “Born This Way” anunció que ofrecerá dos conciertos en territorio mexicano, donde por años se ha esperado su presencia.

Te contamos lo que se sabe sobre las fechas, los precios de boletos y la ubicación de los eventos para que no te pierdas a esta diva.

¿Cuántas veces que ha venido Lady Gaga a México?

El regreso de Lady Gaga a México será especial, ya que marca su primer retorno a tierras mexicanas después de 12 años de ausencia.

Su última visita fue en 2012, cuando formó parte de la gira The Born This Way Ball. A lo largo de su carrera, Lady Gaga ha logrado mantenerse como un ícono global, destacándose no solo por su música, sino también por su activismo social y su trabajo en cine.

Su influencia en la cultura pop y su apoyo a la comunidad LGBTQ+ la han consolidado como una de las artistas más queridas del mundo.

En esta ocasión, esperamos escuchar en vivo “Abracadabra”, el tercer sencillo del séptimo álbum de estudio de Lady Gaga, MAYHEM.

La canción se estrenó el 2 de febrero, acompañada del video musical dirigido por Gaga, Parris Goebel y Bethany Vargas. La canción y el video se estrenaron durante una pausa comercial en la 67ª entrega anual de los premios Grammy ese día y la coreografía y los vestuarios se volvieron un fenómeno entre los fans.

Costos y fechas para ver a Lady Gaga:

Acorde a lo informado vendría entre el 20 y 30 de abril de este año...

Se estima que las presentaciones de Lady Gaga se realizarán entre el 19 de abril y el 2 de mayo del 2025, justo después de su participación en el festival Coachella, programada para el 11 y 18 de abril, y antes de su actuación en la playa de Copacabana en Río de Janeiro el 3 de mayo.

Sin embargo, no se han revelado los precios de los boletos para los conciertos de Lady Gaga en México. Se espera que los costos sean anunciados más cerca de la fecha del evento, posiblemente junto con los detalles de la venta de entradas.