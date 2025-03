Director de ‘Flow’ celebra su triunfo en los Oscar 2025 con comida rápida | FOTOS

En 'In N' Out'

Este domingo, se llevaron a cabo los Oscar 2025, donde la película de Flow se llevó el premio a Mejor Película Animada, donde competía con importantes filmes como Intensamente 2 o Robot Salvaje. De este modo, la cinta hizo historia en el mundo del cine a nivel internacional.

Flow ha sido la primera película de Letonia en llevarse el Oscar, lo que provocó emoción entre el público a nivel internacional, además de orgullo en su país. La cinta es la historia de un gato en un mundo sin humanos, donde debe sobrevivir y destaca la belleza de las imágenes y la falta de diálogos.

De izquierda a derecha, Gints Zilbalodis, Matiss Kaza, Ron Dyens y Gregory Zalcman, ganadores del premio a la mejor película de animación por "Flow". ı Foto: AP

Así celebran el triunfo de Flow

El director de la película de Flow, Gints Zilbalodis, compartió una serie de fotos donde pudimos verlos junto con el resto de su equipo de animación que también acudió a la ceremonia. “¡Justo cuando pensé que estaba afuera, me volvieron a meter!“, bromeó el famoso, que se encontraba en un In N' Out.

En las fotos, podemos ver al hombre posando con su estatuilla a Mejor Animación mientras llevaba un sombrero de comida rápida. Además, sostiene en la mano una hamburguesa y un refresco. Además de la foto grupal, también vemos un breve correo de Paul Giamatti.

“¡Felicidades! ¡Maravilloso! ¡Hermoso! Qué increíble día", escribió el actor y comediante estadounidense al director, celebrando así la victoria de la película de Lituania.

Usuarios en redes sociales reaccionaron al momento compartido por el director con diversos mensajes como los siguientes:

“Es un ganador, México lo ama”.

“¡¡¡MUY MERECIDO!!! Gracias por hacer que el mundo se vuelva a enamorar de los gatos".

“Flow es una película increíble, ¡gracias por ella! ¡Mi gata negra y yo estamos muy, muy felices por ustedes!“.

La tradición de los Oscar en un In N' Out

Comer en un In N' Out es una tradición de las estrellas en los Oscar, pues hay un local cerca del teatro donde se lleva a cabo la premiación y donde podemos ver a importantes artistas tras la ceremonia.

Figuras como Meryl Streep, Julia Roberts, Reese Witherspoon, Brie Larson, Priyanka Chopra, Ang Lee, Olivia Wilde, Jason Sudeikis, Rita Wilson, Jesse Tyler Ferguson, Dan Levy y Paul Giamatti se han sumado a la tradición de comer en este restaurante para celebrar su victoria.

“Nada en contra de McDonald’s, pero en la noche de los premios, es In-N-Out”, indicó en el pasado Jimmy Kimmel, reforzando la curiosa tradición.