Zoe Saldaña defiende a ‘Emilia Pérez’ en los Oscar 2025: ‘El corazón de la película no es México’ | VIDEO

Zoe Saldaña fue cuestionada posterior a su victoria en los premios Oscar durante la conferencia que se lleva a cabo con los ganadores de los premios de La Academia. La actriz fue increpada sobre las críticas que ha recibido el filme en el que participó, Emilia Pérez, por parte del público mexicano.

No es un secreto que a la mayor parte de México, no le agradó mucho Emilia Pérez, ya que aseguran que la cinta tiene muchas fallas, sin mencionar la manera en la que se habla de las desapariciones en el país, un tema muy sensible. A pesar de las críticas, Zoe Saldaña logró llevarse el Oscar a Mejor Actriz de Reparto y muchos argumentan que en realidad, ella fue lo mejor de la cinta.

Zoe Saldaña habla de la polémica de Emilia Pérez

Durante la conferencia de prensa, una reportera mexicana cuestionó a la actriz por las críticas a la cinta francesa y destacó como la misma, toca temas dolorosos para el público mexicano, no de la manera más empática.

“Lamento mucho que tú y tantos mexicanos se sintieran ofendidos. No fue nuestra intención. Cuando hablamos, lo hicimos desde un lugar de amor y defenderé eso”, comenzó Saldaña.

Posteriormente dijo: “No comparto tu opinión. Para mí, el corazón de la película no es México. No hacíamos una película sobre un país. Hicimos una película de cuatro mujeres y estas mujeres pudieron ser rusas, dominicanas, negras de Detroit, de Israel o Gaza”; destacó.

En ese sentido, mencionó que los personajes del filme son universales, pues luchan contra “opresión sistémica” mientras “tratan de encontrar sus voces más auténticas”. Finalizó al decir: “Estoy abierta a sentarme con mis hermanos y hermanas mexicanas y con amor y respeto, que tengamos una conversación de como Emilia (Pérez) pudo ser mejor”, sentenció.

Como era de esperarse, las nuevas declaraciones de la famosa desataron de nueva cuenta, una serie de críticas entre los usuarios en redes sociales, quienes mostraron su molestia. Por un lado, señalaron que la actriz dijera que la película no estaba inspirada en México, pues durante la temporada de premios se enfocaron en hablar de los inmigrantes y temas referentes al país; también señalaron a Zoe por ‘pedir disculpas’ de la manera en la que hizo, con lo que mostró no comprender la molestia de la audiencia.

