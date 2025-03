Mi único y único: ¿dónde ver este drama sobre una millonaria que termina como sirvienta? ​

Mi único y único (My one and only, en inglés) es una serie dramática que explora las complejidades del amor, la confianza y las segundas oportunidades.

La trama sigue a Su Xiaotang, quien, después de la quiebra del negocio de su padre, se ve obligada a trabajar como sirvienta para el exitoso empresario Fu Linghan.

Su padre llevó a la quiebre a su empresa y decidió acabar con su vida, dejando a su hija Su Xiaotang enfrentar la adversidad con valentía.

Fu Linghan es un empresario exitoso que, tras permitir que Su Xiaotang sea su sirvienta para que pague las deudas de su padre, desarrolla sentimientos por ella.

Durante su tiempo juntos, surge una conexión profunda entre ellos, pero un embarazo inesperado y malentendidos llevan a Linghan a creer que Xiaotang lo ha traicionado, exigiéndole que aborte al niño.

Devastada, Xiaotang decide alejarse y criar a su hijo sola. Su viaje como madre soltera y su regreso seis años después muestran su fortaleza y determinación para enfrentar los desafíos.​

Seis años después, regresa al país con su hijo, enfrentándose a su pasado y a las consecuencias de las decisiones tomadas.

La serie aborda temas de perdón, redención y la fuerza del amor incondicional.​

En la historia la protagonista queda embarazada y decide huir para criar a su hija sola. ı Foto: DramaWave

¿Dónde ver el drama Mi único y único | My one and only?

La serie está disponible en la plataforma Drama Wave, en 24 episodios que llevan al espectador por un viaje emocional de amor, pérdida y segundas oportunidades.

Para ver la serie completa con subtítulos en español se debe acceder a la plataforma Drama Wave.

Ahí se podrá acceder a algunos episodios de manera gratuita, pero para acceder al contenido completo se debe realizar un pago.

Este drama que ha generado expectativa en redes sociales también puede encontrarse completa pero con subtítulos en inglés a través de la plataforma DailyMotion, con una duración de aproximadamente dos horas y con el título My one and only