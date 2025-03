Mis adorables quintillizos, ¿Dónde ver completo el tierno drama?

Mis adorables quintillizos es la historia de Lorena Ramírez, una joven ingenua que pensó que Fernando Herrera era un buen hombre, sin sospechar que la dejaría devastada al traicionarla.

En medio de una noche de fiesta, se encontró con Carlos López, el líder del Grupo López. Juntos tienen un encuentro íntimo y ocho meses después, nacen quintillizos. La mujer es duramente criticada, al ser señalada de haberse embarazado de un gigoló, al no conocer la verdadera identidad de Fernando.

Años después, los hijos de Lorena se encuentran con su papá sin saberlo de manera breve. Al poco tiempo, Lorena tiene una entrevista de trabajo en el grupo López y es salvada por Fernando de una ex conocida desaparecida.

Es así que Fernando le da el trabajo, pero su compañera no se lo hará nada sencillo, aunque ella no se dejará pisotear.

Mis adorables quintillizos ı Foto: Especial

Se reencuentran una noche, pero ella no lo identifica como el jefe, sino como un simple gigolo. Por ello, le pide sus ganancias por los próximos seis meses, al mentirle con que abortó a sus hijos.

Mientras tanto, el jefe promueve a Lorena a su oficina, donde podrán tener una mayor cercanía. Esto alegra mucho a los niños, al igual que a la señora; quienes van de compras, pero se encuentran con el ex de Lorena, quien trata de humillarla junto a su actual pareja. Es entonces que llega Fernando a defenderla de nuevo.

¿Dónde ver Mis adorables quintillizos?

La serie la puedes ver de manera oficial en la plataforma de GoodShort, solo debes buscar la serie por su nombre, Mis adorables quintillizos. Los primeros episodios son completamente gratuitos. Al acabar esta prueba gratis, deberás contratar el servicio, lo que te permitirá ver la serie entera.

También puedes ver la serie en la plataforma de Dailymotion, donde la debes buscar por su nombre en inglés, Quintuplets: Don’t Mess with Mommy. Al parecer, la serie no está disponible en YouTube, pero tampoco a través de la plataforma de TikTok.

Otras series que te pueden gustar

Estas son algunas series que te pueden gustar:

Esta Vez, No Seré el Padrastro de Nadie: Marc Ruiz, en su vida pasada, ignoró a su hija por una viuda con dos hijos. Al enfermar y volverse, viejo, esos dos hijos cortaron su tratamiento. Tras su muerte, Marc regresa en el tiempo y tiene una nueva oportunidad para hacer las cosas bien es esta ocasión y no volver a dejar de lado a su hija por alguien que no lo merece.

¿¡Mi pobre papá es un pez gordo!? : Ethan, un veterano que trabaja como lavaplatos, se ve envuelto en una inesperada aventura. Bajo su aparente vida tranquila, es el líder de un grupo justiciero secreto, el Escuadrón Guardián. Su misión es desmantelar una organización malvada, y su habilidad para proteger a su familia lo convierte en un hombre de gran valentía.

Nadie se mete con mamá es una serie dramática china: Sigue la conmovedora historia de Mónica, una madre soltera que ha enfrentado grandes dificultades para criar a sus tres hijos, quienes logran destacarse en sus respectivas carreras.