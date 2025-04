Alejandro Sanz, uno de los cantantes españoles más reconocidos de los últimos años, ha vivido muy de cerca la tragedia de la discoteca ‘Jet Set’ en República Dominicana, pues un par de sus amigos fallecieron en el evento.

Fue el pasado 9 de abril que la noticia de la caída del techo de la discoteca ‘Jet Set’ en República Dominicana se hizo viral. En el evento, murieron 66 de los asistentes, incluidos políticos y artistas como el merenguero que protagonizaba el evento, Rubby Pérez.

Alejandro Sanz ante la tragedia de República Dominicana

Desde que se dio a conocer la tragedia en el concierto de Rubby Pérez, Alejandro Sanz externó su preocupación ante lo sucedido al publicar un video donde tenía una velita en señal de oración por las víctimas del derrumbe.

Posteriormente, al comenzarse a confirmar las muertes en el evento, el cantante español dedicó unas emotivas palabras para el público en general y las familias de los afectados. "Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero“, expresó.

Sanz se enteró que entre los muertos se encontraban tres personas cercanas a él, por lo que no dudo en mostrar su desgarradora reacción ante la muerte de sus ‘familiares’.

Alejandro Sanz, devastado por la muerte de dos amigos en la tragedia del ‘Jet Set’ ı Foto: X

"En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan…Que gritan de rabia sin llegar a entender nada”, expresó el cantante.

Sige: “Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero”, finaliza.

Ahora, este 11 de abril, el intérprete de ‘Corazón Partido’ escribió: Hoy fue un día muy duro. Estuve en Santo Domingo para despedir a mis compadres Eduardo y Joahanna y a dos amigos más, Alexandra y Eduardo. Me partió el alma ver a mi ahijado y a sus hermanitos llorando desconsolados abrazados a nosotros. Tanta familia”, expresó.

“El dolor de todo un país, porque no me quiero olvidar del gran Rubby Pérez y su familia y no me quiero olvidar de cada una de las personas que perdieron su vida la noche del lunes. Tantas familias rotas, tanto dolor. A mi querido pueblo Dominicano les mando todo mi amor y comparto su dolor si eso hace que el suyo sea un poco menos. Me pongo en pie para aplaudir cada una de las vidas que nos regalaron su presencia hasta ese fatídico día", dice en su mensaje.