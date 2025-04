Bella Thorne acusa a Mickey Rourke de agredirla con una ‘lijadora de metal’: ‘Pensó que era divertido’

Bella Thorne, la ex actriz de Disney Channel, compartió una aterradora experiencia que habría vivido junto al actor Mickey Rourke, conocido por sus diversas actuaciones en cintas como Iron Man 2, El Luchador, Los Indestructibles, entre otras.

A través de sus redes sociales, Bella Thorne reveló que fue agredida por Mickey Rourke en medio de un set de grabación con una ‘lijadora de metal’ en medio de una grabación. Ahora, te contamos más sobre el relato de la famosa actriz.

Bella Thorne acusa a Mickey Rourke de agredirla

A través de sus historias de Instagram, la ex actriz de Shake It Up reveló qué pasó mientras grababa la película Girl con el actor y aseguró que vivió un momento bastante desagradable durante una escena donde debía estar de rodillas.

“Tuve que trabajar con este hombre, en una escena donde estoy de rodillas con las manos atadas a la espalda, Se suponía que me iba a dar un golpe con una lijadora de metal en la rodilla, pero en lugar de eso, la uso en mis genitales a través de mis jeans. Golpeándolos una y otra vez”, contó Thorne.

La famosa añade: “Tuve moretones en mi zona pélvica. Trabajar con Mickey fue una de las peores experiencias de toda mi vida trabajando como actriz”, sentenció, dejando ver lo brutal que resultó el momento para ella.

“Tantas historias asquerosas de cosas por las que me hizo pasar en esa película, incluyendo en su última escena para acelerar y revolucionar su motor para poder cubrirme completamente de tierra. No sé, supongo que pensó que era divertido humillarme delante de todo el equipo", añadió a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Menciona que incluso, en un momento tuvo que ir al camerino del actor para rogarle y que terminara con sus escenas para el filme, que eran necesarias para la historia. “Estaba incómoda, pero hice lo que me pidieron que hiciera y lo que era mejor para la película”, indicó.

Su revelación ha generado diversas reacciones por parte de los usuarios en redes sociales, donde muchos lamentan lo que Bella Thorne tuvo que atravesar al trabajar con Mickey Rourke y quienes cuestionan el motivo por el que nadie hizo nada al respecto.