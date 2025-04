Adela Micha dice que Selena Gomez murió y así reaccionó al error: ‘Ni modo’| VIDEO

Adela Micha tuvo una fuerte confusión hace un par de días durante su programa La Saga, mientras quería hablar sobre los 30 años del asesinato de Selena Quintanilla, pero a su mente llegó la cantante y actriz Selena Gomez, lo que produjo un error que llamó la atención de muchos.

Adela Micha ‘mata’ a Selena Gomez

Mientras Adela Micha presentaba una nota del aniversario luctuoso de Selena Quintanilla, conectándose con una reportera que se encontraba en Corpus Christi, la mujer dijo “se cumplen 30 años del asesinato de Selena Gomez....” y siguió con la nota sin reparar en el pequeño pero importante desliz.

🗯️ Ahora si se pasó ADELA MICHA: ya nos mató a SELENA GÓMEZ‼️🤣🤣🤣🤣🤣😱



Adela Micha siempre adelantando las noticias jajajaja#AdelaMicha #SelenaGomez #Selena #SelenaQuintanilla #CorpusChristi pic.twitter.com/t6DPCB8Ax1 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 6, 2025

Los usuarios de redes sociales no perdonaron el desliz y enseguida comenzaron a criticar a la periodista, señalando el error y burlándose con algunos memes y chistes a respecto. A continuación, te compartimos algunos de los comentarios:

“Adela Micha ya anda en el año 2085″.

"Ya se le va el avión bien gacho...y el equipo, no lo corrige“.

"Oh pues, déjenla ser. Se le chispoteó“.

“Otra más, Adela Micha”.

"A mi gusta mucho la cumbia de Selena Gómez“.

Adela Micha reacciona a su error en vivo

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la conductora habló sobre el momento en que confundió a Selena Gomez con Selena Quintanilla, situación que se tomó con humor.

“Ya ni me digan de verdad. Dije Selena Gomez. Cuando uno la caga, pues la caga, qué le podemos hacer”, expresó. “Luego luego me di cuenta y dije: ‘Chin, dije Selena Gomez. No, no, no, la otra Selena’”, afirmó.

Para dar por finalizado el tema, Adela Micha destacó como en el pasado ha cometido errores, pero que siempre los acepta y avanza: “Ni modo de ocultar mis errores. Son tan evidentes, que no los puedo ocultar. Pero todos cometemos errores, tampoco es para tanto y hay que reconocer cuando te equivocas”, aseguró.