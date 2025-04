Tras incidente de Luis R. Conriquez, Adrián Marcelo critica que cancelen los corridos: ‘Padres mediocres y ausentes’

El creador de contenido regiomontano Adrián Marcelo expresó su desacuerdo con la reciente prohibición de los corridos en eventos y festivales, tras el incidente ocurrido con Luis R. Conriquez en el Palenque de la Feria del Caballo de Texcoco 2025. El youtuber y comediante señaló que esta medida no aborda el problema de fondo, sino que desvía la responsabilidad hacia los artistas.

El pasado 12 de abril, Luis R. Conriquez anunció en sus redes sociales que no interpretaría corridos durante su presentación en Texcoco, una decisión que generó descontento entre el público.

Según el cantante, un miembro de su equipo había firmado un acuerdo que estipulaba que, de incluir corridos en el repertorio, se apagaría el sonido. A pesar de esta restricción, Conriquez afirmó que continuará interpretando corridos bélicos en los lugares donde se lo permitan, cumpliendo con las normativas locales.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre el incidente en Texcoco de Luis R. Conriquez?

En respuesta a la situación, Adrián Marcelo utilizó sus redes sociales para criticar la censura de los corridos. El comediante expresó: “Hay una parte de la ‘cancelación’ de los corridos que no me gusta y tiene que ver con la censura, pero lo que más me puede es que utilicen la narcocultura para eximir su responsabilidad como padres”.

Además, enfatizó que un hijo bien educado puede discernir entre la ficción y la realidad, y que la responsabilidad recae en los padres para guiar a sus hijos en este aspecto.

“A un hijo BIEN educado, lo puedes exponer a cualquier tipo de letra, videojuego, programa y es tu deber cómo padre que entienda la diferencia con la vida real o que no le guste ni escuchar algo así”, expresó.

La controversia ha generado un debate sobre la libertad artística y la responsabilidad parental. Mientras algunos apoyan la postura de Marcelo, otros consideran que la letra de los corridos puede influir negativamente en los jóvenes. Este incidente resalta la tensión entre la expresión cultural y las preocupaciones sociales sobre el contenido musical.