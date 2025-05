¿Cuándo viene ATEEZ a México para su gira 2025?

La comunidad del kpop en México no ha parado de celebrar, pues en los últimos años más y más grupos y solistas de este estilo han visitado el país. Uno más se suma a la lista con la visita de ATEEZ a México, que está cada día más cerca.

ATEEZ, la boy band surcoreana liderada por Hongjoong, regresa a México después de dos años como parte de la gira IN YOUR FANTASY, que la llevará a diferentes ciudades alrededor del mundo. La Ciudad de México, hogar de muchos de sus principales fans, no puede faltar en esta celebración.

ATEEZ, "los piratas del kpop", regresan a México. ı Foto: Flickr

Así que, si te perdiste la primera visita de ATEEZ a México o quieres volver a vivir la experiencia de la boy band que está arrasando en el mundo del kpop, ¡sigue leyendo! Te contamos cuándo viene ATEEZ a México para su gira de 2025.

Fechas confirmadas de ATEEZ en México 2025: ¿cuándo es el concierto?

ATEEZ, la boy band surcoreana liderada por Hongjoong, está lista para regresar a México y cautivar a sus fans, dos años después de su exitosa visita al país, que ocurrió en la Arena CDMX, en 2023.

Además, para sorpresa de todas y todos sus fans, ATEEZ planea que esta visita a México sea más grande que la anterior, pues su concierto será en el foro con mayor capacidad de la capital mexicana.

El Estadio GNP Seguros recibirá a ATEEZ. ı Foto: José Jorge Carreón / OCESA

Así, ATEEZ dará su próximo concierto en México el sábado 23 de agosto de 2025, a las 20:30 horas en el Estadio GNP Seguros.

De esta forma, las y los fans del kpop y de esta exitosa boy band se alistan para vivir una noche increíble, al igual que otras ocurridas en el gran estadio capitalino, como el inolvidable concierto de BLACKPINK ocurrido en el mismo recinto, en 2023.

Ateez visitará México en agosto ı Foto: larazondemexico

Desafortunadamente, ATEEZ no cuenta con otra fecha programada para México, así que el concierto en el Estadio GNP Seguros será la única oportunidad para ver a los “piratas del kpop” en el país.

¿Ya tienes tus boletos? Si no, ¡apresúrate! Adquiérelos a través de la plataforma Ticketmaster.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de ATEEZ en el Estadio GNP Seguros?

Los costos de los boletos para el concierto de ATEEZ varían conforme el lugar, asiento y cercanía con el escenario.

El Estadio GNP seguros es muy grande y ofrece una amplia variedad de opciones para asegurar tu lugar en este evento:

Platino A: $7,405.50

Platino B: $6,649

Platino C: $5,880.50

Platino D: $5,111.75

Platino E: $3,830.75

Zona GNP: $3,037.75

Verde B: $1,817.75

Naranja B y General B: $1,037

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros, donde será el concierto de ATEEZ?

Es fácil llegar al Estadio GNP Seguros a través de transporte público.

Las opciones más cercanas son las estaciones del Metro CDMX Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 (café), así como la estación Iztacalco de la Línea 2 del Metrobús.

