Thunderbolts, cuando Marvel hace lo que sabe.

Sin dejar de mantener lo digerible de las propuestas a las que Marvel nos tiene acostumbrados, en Thunderbolts el director Jake Schereier alude a su experiencia con series como Bronca de Netflix, y se permiten tratar temas más adultos, dándoles no solo mucho sentido dramático al usarlos como parte del motor que empuja las acciones de quien de pronto es el antagonista, sino al materializarlos en la ejecución de la amenaza que durante la batalla final enfrentan Yelena Belova, Red Guardian, John Walker conocido como U. S. Agent, Ghost y Winter Soldier, viejos conocidos que de ser un puñado de parias destinados a matarse unos a otros, habrán de convertirse en un inesperado equipo de antihéroes, y posteriormente en algo más grande y significativo ante la ausencia de los Avengers.

Es así que la acción siempre mucho más recargada en el combate cuerpo a cuerpo entre escapes y persecuciones explosivas, armada con coreografías donde cada uno de los protagonistas luce un estilo propio y bien definido, se conjuga con peligrosos laberintos mentales reflejo de la soledad, el vacío y la depresión, dándole una interesante personalidad a Sentry, figura cuya irrupción dentro de los cómics se dio en septiembre del año 2000, y que aquí, luciendo un impredecible y peligroso carisma, encuentra su mejor versión, incluso superando a la original en papel.

Todo además de ir aderezado con algo de humor, está enmarcado por los tejes y manejes impulsados por la directora de la CIA, quien a pesar de enfrentar un juicio político, ha tomado control de las instalaciones en un edificio emblemático y se vale de los intereses políticos para retorcer el uso de los avances tecnológicos y los objetivos de la investigación científica en materia de genética; lo cual sirve para concretar dentro de la trama convenientes y certeras conexiones con las otras películas de la franquicia, y de paso darle la vuelta al usual recurso del reclutamiento a la hora de armar este tipo de agrupaciones integradas por seres con habilidades extraordinarias.

Así entonces, Thunderbolts que representa la película número 36 del sello Marvel/Disney, y es parte del preludio al estreno de la esperada Fantastic Four: First Steps, ciertamente no es una maravilla, pero sabe sacarle provecho a estos personajes marginales con aire de perdedores, para ponerlos a la altura de lo que podría ser una catástrofe global y funcionar como un vehículo de entretenimiento con mucho corazón, recuperando así un poco de aquello que hacía que nos gustara tanto el universo al que pertenece. Ah, por cierto, incluye su respectiva escena pos créditos, una vez más para confirmar lo que ya sabíamos.

JVR