La actriz y cantante Halle Bailey, reconocida por su papel como Ariel en la película La Sirenita (2023), ya obtuvo una orden de restricción temporal contra su expareja, el rapero y creador de contenido DDG (nombre real Darryl Dwayne Granberry Jr.), tras acusaciones de abuso físico, verbal, emocional y financiero durante su relación.

La orden, emitida por un tribunal de Los Ángeles, también protege a su hijo de 17 meses, Halo. La medida estará vigente hasta una audiencia programada para el 6 de junio de 2025, con la posibilidad de extenderse hasta por cinco años.

Halle Bailey, de ‘La Sirenita’, denuncia al rapero DDG por violencia doméstica

En documentos legales, Bailey detalló varios incidentes de abuso, incluyendo un altercado en enero de 2025 en el que DDG supuestamente le arrancó el cabello y le golpeó la cara contra el volante de un automóvil, lo que resultó en un diente roto.

También mencionó una entrada no autorizada a su hogar en marzo, mensajes amenazantes y daños a su cámara de seguridad Ring. Además, expresó preocupación por el acoso en línea incitado por DDG a través de sus plataformas de Twitch y YouTube, lo que ha provocado amenazas y hostigamiento en redes sociales.

Por su parte, DDG ha negado las acusaciones y ha expresado su frustración en transmisiones en vivo y en redes sociales. En una canción titulada “Don’t Take My Son”, el rapero expresó su deseo de pasar más tiempo con su hijo y criticó lo que percibe como restricciones injustas impuestas por Bailey.

En una transmisión en vivo el influencer mencionó: “Cada día que no veo a mi hijo lo voy a numerar. Vamos a ver, sé que ella me dejará ver a mi hijo entonces... esta es la única forma. No he podido ver a mi hijo a puerta cerrada”.

La situación ha atraído la atención pública, generando un debate sobre la privacidad, la seguridad y el bienestar de los menores en medio de disputas de alto perfil. El caso sigue en desarrollo, y se espera que el tribunal determine las medidas a seguir en la audiencia de junio.