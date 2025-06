Con el entusiasmo que lo caracteriza, el conductor Capi Pérez aseguró que esta nueva entrega de 100 Mexicanos superará a la anterior en ritmo, energía y conexión con la audiencia. “Me divertí más aún, y creo que la raza se va a divertir mucho más”, dijo al anunciar el estreno, previsto para septiembre.

A la par del crecimiento profesional, Pérez atraviesa una etapa personal intensa: su reciente paternidad. “Es la etapa más cansada de mi vida, honestamente. Estoy felizmente cansado todo el tiempo. Acabo de grabar, llego a casa y me toca cuidar a Vicente”, compartió. Para él, esta experiencia ha sido también una fuente de motivación. “En esta industria lo que más hace falta es motivación, y ahorita la tengo de sobra”.

Sobre su ausencia temporal en Venga la Alegría, explicó que ha sido por las intensas jornadas de grabación. “Mucha gente me manda mensaje de que ya no voy a regresar. Claro que voy a regresar. En un par de semanas estaré de vuelta”, aseguró.

Mientras tanto, la producción de 100 Mexicanos, formato de Fremantle, continúa con un enfoque renovado que busca consolidar su éxito en el horario de comida, especialmente los domingos, cuando el público se mantiene fiel; incluso en emisiones dobles.

Respecto al formato, el conductor no oculta su deseo de seguir explorando nuevas formas de presentar el programa: “Me encantaría hacerlo en vivo. El ritmo ya lo tenemos dominado, los chistes fluyen. La televisión en vivo se siente distinto”, comentó.

Prometen que nueva temporada de 100 Mexicanos superará a la anterior. ı Foto: Especial.

Nuevos proyectos y el plano internacional

Al ser cuestionado sobre futuros proyectos fuera del país, como otros comediantes mexicanos que han migrado a Estados Unidos, respondió: “Nunca he planeado nada. No sé si sea bueno o malo, pero simplemente intento aprovechar cada oportunidad que se me presenta. Ahorita estoy aquí y lo estoy dando todo”.

Fiel a su estilo, también adelantó que tiene en mente lanzar un podcast: “Me gustaría compartir esta etapa de mi vida como papá. Hay muchos podcasts de mamás, pero muy pocos de papás. Y con todo respeto para quienes los hacen, es un formato que implica el menor esfuerzo posible, así que creo que sí me puedo rifar”.

En cuanto a su imagen en pantalla, el look vaquero seguirá siendo parte del programa, aunque con ajustes. “Quería sentirme más cómodo, con mejor calidad en los trajes. Ya quisiera Valentín y Chalino estos trajes”, bromeó.

Finalmente, Pérez dejó un consejo para los padres primerizos: “Filtren el contenido que les llega. Si le haces caso a todo lo que ves en redes, te vuelves loco. Hay que tomar lo que te haga sentir tranquilo”, concluyó.

JVR