Entiérrame: Terror psicológico sobre las consecuencias de no cumplir una promesa.

Es bien sabido que nunca debemos prometer cosas que no seremos capaces de cumplir y esto puede aplicar especialmente si se trata de peticiones ligadas al último deseo de un ser querido, ya que tal vez al no cumplir con ello podrían desatarse una serie de situaciones aterradoras y justo esto es lo que termina sucediéndole al protagonista de Entiérrame (Bury Me When I’m Dead, 2025), película estrenada el 21 de julio en exclusiva por el canal de streaming Adrenalina Pura+ y que en México puede verse antes que en muchos otros países.

Para su primer largometraje como director, el cineasta Seabold Krebs, quien también escribió el guion, eligió contar una historia sobre las terribles consecuencias de no cumplir una promesa, llevándonos a través de una espiral de caos, miedo, desesperación y locura en la que comienza a caer un hombre luego de la inesperada muerte de su esposa por causa de una enfermedad grave. Acorralado por su influyente suegro, Henry, interpretado por Devon Terrell (“The Professor”, 2018), se ve obligado a romper la promesa que le hizo a su esposa de enterrarla dónde y cómo ella lo deseaba, pero al no respetar sus deseos todo se pone muy mal para el viudo.

Como si la muerte de su amada compañera de vida no fuese suficiente, Henry atestigua la forma terrible en la que su trabajo, su dinero y prácticamente todas sus posiciones se van esfumando una cosa a la vez, además de tener que lidiar con un suegro furioso y vengativo que siempre lo ha odiado, al igual que debe asumir sus errores y enfrentar el embarazo de una joven que era su amante desde que su esposa estaba viva, lo cual le coloca en una encrucijada aún mayor, haciéndole ver que lo que le sucede puede ser una consecuencia directa de no hacer lo que prometió que haría.

Poco a poco la existencia de Henry se desmorona y él está absolutamente convencido de que cada situación negativa a la que se enfrenta es producto de una maldición a cargo de su fallecida esposa por no haber hecho valer la última voluntad de ella, y ese pensamiento se vuelve más fuerte a partir de que comienza a tener visiones en las que ella se le aparece en diversas ocasiones, como un fantasma que llega para atormentarlo y darle un castigo que él sabe que se merece, lo cual lo lleva a pensar en medidas drásticas para no tener el mismo destino que su fallecida esposa.

Con una historia sencilla, pero eficaz para provocar miedo, una buena actuación de parte de su protagonista y sin contar con efectos especiales o maquillaje vistosos como los que suelen adornar a las películas de terror en su mayoría, Entiérrame logra ser una película entretenida que genera tensión mientras nos lleva a descubrir cuáles pueden ser las terribles consecuencias de no cumplir la última voluntad de un ser querido.

JVR