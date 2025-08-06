Éstas son las enfermedades que NO tienen CURA de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade reaparece en entrevista para revelar las enfermedades que tiene

La conductora y actriz Yolanda Andrade reapareció públicamente este 6 de agosto de 2025 y confesó que enfrenta dos diagnósticos médicos degenerativos que no tienen cura. La noticia causó conmoción entre seguidores y colegas por la claridad con que presentó su situación.

El diagnóstico y lo que implica la enfermedad de Yolanda Andrade

Andrade explicó que ambos padecimientos podrían comprometer progresivamente funciones básicas como la capacidad de caminar y hablar. Aunque no reveló el nombre exacto de las enfermedades, dejó claro que el pronóstico es reservado y que no existen tratamientos curativos disponibles:

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura... médicamente…, me puedo morir antes que ustedes, pero Dios decide”.

En otras palabras, se trata de condiciones degenerativas que con el paso del tiempo deteriorarán su movilidad y voz.

Antecedentes médicos

Andrade ha enfrentado problemas de salud desde hace varios años. En 2023 fue hospitalizada tras un aneurisma cerebral, evento que marcó el inicio de una fase complicada con síntomas como visión doble, intensos dolores de cabeza y pérdida de movilidad temporal.

En marzo de 2025, un audio filtrado sugería que padecía esclerosis múltiple, algo que Yolanda nunca confirmó — aunque criticó la divulgación sin su consentimiento.

La actriz sufre de aneurisma cerebral la cual fue diagnsticada después de fuertes dolores de cabeza, uno de los motivos por los que tuvo que ser interna en el año 2023.

En entrevista para el medio TELEDIARIO, se dio a conocer el estatus de salud de la conductora.

Síntomas de esta enfermedad

Dolor de cabeza súbito e intenso. A menudo se describe como el “peor dolor de cabeza de tu vida”.

Náuseas y vómitos.

Rigidez en el cuello.

Pérdida del conocimiento o desmayo.

Sensibilidad a la luz (fotofobia).

Visión borrosa o doble.

Convulsiones.

Confusión o somnolencia.

¿Qué otra enfermedad sufre Yolanda Andrade?

El panorama se complicó en 2025: el productor Alejandro Gou reveló que la conductora había sido diagnosticada con esclerosis múltiple tras estudios en la Clínica Mayo. La propia Andrade no confirmó ni negó esta información, sin embargo, recalcó que no tenía cura ninguna de las dos y esto acabaría con su vida.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica autoinmune que ataca el sistema nervioso central, dañando la mielina, la capa protectora de los nervios, lo que interfiere con la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Sus síntomas incluyen fatiga, debilidad muscular, problemas de visión, dificultad para caminar, entumecimiento y alteraciones en la coordinación

