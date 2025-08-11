¿Anitta se casa? La cantante posa con ‘anillo de compromiso’ y desata rumores

La cantante Anitta ha despertado rumores de compromiso recientemente a raíz de un foto compartida por un tercero que indicaría una próxima boda entre la artista y su novio Ian Bortolanza, con quien ya lleva un tiempo de relación.

¿Anitta se casa?

Los rumores los comenzó el cantante J Balvin, quien publicó en su cuenta de Instagram una historia donde podemos ver a Anitta mientras se besa con su pareja y muestra un enorme anillo en su dedo anular para la foto, mientras sostiene un puro con la otra.

🚨 ANITTA ESTÁ NOIVA! J Balvin revelou que Anitta está portando um anel de noivado e postou uma foto da cantora ao lado de Ian Bortolanza. pic.twitter.com/CTdFZbHF4c — Fonte Anitta (@fonteanittabr) August 9, 2025

“Anillo de compromiso. Felicidades, los veré en su matrimonio", celebró el cantante en la foto que compartió de la famosa y que generó gran emoción y polémica en las redes sociales.

El anillo no se aprecia del todo, ya que en la imagen está más enfocado el fondo que el anillo. Sin embargo, se puede apreciar que hay piedras alrededor de una piedra amarilla más grande.

Cabe mencionar que de momento no hay una confirmación oficial por parte de la cantante de que se encuentra comprometida con su pareja de meses, con quien muestra una relación cercana y feliz después de rumores de una separación.

En ese sentido, algunos usuarios en redes sociales mencionan que todo podría tratarse de una broma o de una manera de generar polémica al hablar de un posible matrimonio, aunque otros lo consideran una manera informal de dar a conocer un compromiso real.

Mientras tanto, los seguidores de la cantante esperan de manera paciente que la famosa haga un anuncio completamente oficial con el que confirme su compromiso. De o contrario, habrá que esperar un tiempo para ver si hay boda.

Anitta ganhou um buquê de flores do seu namorado, Ian Bortolanza. 💞 pic.twitter.com/tu4ktb3NZl — Anitta Press | Fan (@AnittaPress) July 16, 2025

¿Quién es el novio de Anitta?

La cantante no ha sido muy reveladora al momento de hablar sobre su pareja, pues incluso muchos desconocían que tenía novio hasta ahora.

Sin embargo, sus seguidores lo han identificado como Ian Bortolanza, un empresario de 33 años de edad que es originario de Santa Catarina, Brasil y mantiene sus redes sociales privadas.

Si bien hace unos pocos meses comenzaron rumores de una posible separación entre el hombre y Anitta, se sabe que mantienen una relación muy cercana e íntima, como muestra la artista al compartir fotos casuales con él en sus redes sociales.