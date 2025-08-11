Arrestan a Pee Wee en Texas por manejar en supuesto estado de ebriedad

El cantante Pee Wee fue arrestado durante la noche del domingo 10 de agosto mientras se encontraba en Edimburg, Texas después de haber conducido bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con lo que reveló el periodista Carlo Uriel.

Arrestan a Pee Wee

“Les puedo confirmar que el cantante PeeWee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad al rededor de las 10:00 pm del día de ayer domingo 10 de agosto de 2025″, adelantó el comunicador a través de redes sociales.

#ULTIMAHORA 🚨 | Les puedo confirmar que el cantante PeeWee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad al rededor de las 10:00 pm del día de ayer domingo 10 de agosto de 2025 en Edimburg Texas



Según el expediente al que tuve acceso este es su… pic.twitter.com/JVeUcct9PU — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) August 11, 2025

El reportero mencionó que de momento “su equipo legal ya se encuentra trabajando para ver la posibilidad de salir bajo fianza“, por lo que es posible que el artista consiga su libertad pronto.

A pesar de ello, se mencionó que esta no es la primera vez que el ex integrante de Kumbia Kings es arrestado por manejar a exceso de velocidad, ya que esta es la segunda ocasión en los últimos años.

Fue en enero del 2024 que detuvieron al famoso por el mismo motivo, al conducir mientras se encontraba en estado inconveniente por beber alcohol en exceso. Entonces se dio a conocer que fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo.

En ese entonces, la noticia generó conmoción en el mundo del espectáculo, al ser la primera vez que el famoso enfrentaba problemas con la ley tan graves que lo llevara a estar preso por varias horas.

En su primera detención, el artista logró salir después de menos de 14 horas en prisión y no pagó fianza gracias a un PR Bond, recurso legal con el que pudo salir bajo palabra y con el compromiso de presentarse ante un juez.

Sin embargo, se desconoce si por reincidir en el delito ahora que volvió a ser detenido, Pee Wee tendrá que enfrentar una consecuencia mayor al haber sido arrestado por el mismo cargo.