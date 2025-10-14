Goya Toledo celebra que Amores Perros siga viva a 25 años de su estreno

En días recientes se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes una proyección especial con motivo de los festejos por el 25 Aniversario de Amores Perros, cinta mexicana que de una u otra forma ha marcado a quienes la han visto, tal vez de la misma manera significativa en la que marcó a Goya Toledo, actriz española conocida por darle vida al personaje de Valeria, la modelo que luego de sufrir un aparatoso accidente automovilístico lo va perdiendo todo, hasta que una de sus piernas le es amputada.

Estando en entrevista con La Razón, la actriz recordó “cuando terminé la película me sentí muy vacía, sentía que todo lo que yo tenía en mí lo había dado y que era momento de volver a llenar o dejar fluir y ver qué seguía esto, sentí una limpieza total de mí porque la manera de trabajar de Alejandro que es maravillosa es como que te abre, te saca las tripas, te dice gracias y te las vuelve a dejar donde estaban; me encantó esa manera de trabajar”.

Igualmente confesó que la primera vez que vio la película, que en ese momento era la segunda que hacía, estaba muy nerviosa.

Goya Toledo celebra que Amores Perros siga viva y emocionando al público 25 años después ı Foto: Especial

“Cuando fuimos al Festival de Cine de Cannes para estrenar ahí la película no esperábamos que fuese tan bien recibida, luego que ganara en la Semana de la Crítica fue grandioso y todo el mundo empezó a hablar de Amores Perros, y a todos quienes la veían les impactaba”, compartió y contó que esta cinta representó un cambio muy importante para ella por el extenso recorrido internacional que tuvo.

“Me dio muchas cosas, me alegra ver que ha seguido viva hasta ahora y que hay muchas personas todavía que se acercan a verla por primera vez, su historia sigue respirando y continúa generando más emociones aún después de estos 25 años”, expresó.

Para finalizar contó que “cuando Amores Perros cumplió 20 años Alejandro quería hacer algo, pero vino el COVID y entonces hicimos todos una videollamada por Zoom, esa vez estaba todo el equipo que participó haciéndola y eso fue algo muy bonito, fue muy emocionante y Alejandro decía que quería hacer esto que hizo ahora con los 25 años va a ser ahora, al final pasó el tiempo y sí logró hacer la celebración como quería hacerla desde antes”.

“Alejandro es alguien que siempre te sorprende y siempre gratamente, me está sorprendiendo cada vez más porque lo que ha estado haciendo con estos 25 años de Amores Perros creo que es un regalo para todos los que estuvimos involucrados en hacerla, todo esto ha sido maravilloso y hay tanto amor aquí que a mí me está creciendo el corazón con todo lo que ha pasado con este aniversario”, finalizó.

MSL