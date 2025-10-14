Muere D’Angelo a los 51 años de edad, cantante de neo soul y ganador del Grammy

Este martes se dio a conocer la muerte de Michael Eugene Archer, mejor conocido como D’Angelo, un icónico cantante, multiinstrumentista y compositor que ha fallecido a los 51 años de edad, según los reportes que comenzaron a circular en la madrugada.

De acuerdo con los primeros reportes en torno a su muerte, D’Angelo falleció después de una lucha privada contra el cáncer de páncreas. El mundo de la música está de luto por el fallecimiento del cuatro veces ganador del Grammy.

rest in peace to dangelo your music will always fill my soul up ☹️☹️☹️ pic.twitter.com/xxoATVdN4X — El♱ (minion #3136010) (@EL3DOLO) October 14, 2025

Fue a través de un comunicado que la familia del artista informó sobre el deceso: “La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida”, informó la familia antes de revelar la causa de muerte del famoso.

“Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025”

La familia pidió respeto en este momento de luto y pidió celebrar “el don de la música que dejó para el mundo”, a manera de honrarlo a través de la reproducción de su música que hizo historia en la música soul y el R&B contemporáneo.

¿Quién era D’Angelo?

Nacido en Richmond, Virginia, el 11 de febrero de 1974, D’Angelo hizo historia por su manera única de fusionar funk, gospel, R&B y soul, lo que lo convirtió en un personaje clave para el desarrollo del neo soul en la década de los 90’s.

Fue en 1995 que debutó con su álbum Brown Sugar que lo catapultó a la fama, creando grandes éxitos como ‘Lady’. Fue en el 2000 con su disco Voodo que solidificó su estatus como genio, que posteriormente lo convertiría en leyenda.

Tras ganar un Grammy con su anterior disco, D’Angelo se tomó un descanso de 14 años, pero su regreso fue triunfal con el álbum Black Messiah, que le valió otros dos premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum de R&B.

Su legado influenció a grandes artistas actuales como Tyler, The Creator. Por ese motivo, Michael Eugene Archer pasará a la historia como uno de los mayores talentos de su generación y su música, como un parteaguas en la música soul, por lo que su inesperada partida deja en luto a la industria del entretenimiento.