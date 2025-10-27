Empire of the Sun, energía y misticismo en el Pulso GNP

En Santiago de Querétaro, Querétaro

El Festival Pulso GNP 2025 cerró el sábado pasado una jornada memorable marcada por el regreso a México de Empire of the Sun, quienes fueron los encargados de cerrar con broche de oro las presentaciones del escenario principal.

La dupla australiana inició su espectáculo con “High and Low” y continuó casi de inmediato con otros éxitos como “The Feeling You Get” y “Half Mast”, envolviendo al público en una atmósfera luminosa y casi cinematográfica.

Fiel a su estilo, el vocalista Luke Steele realizó varios cambios de vestuario en su presentación y bajó varias veces del escenario para saludar a un público entregado, mostrando una notable cercanía con sus fanáticos. Entre canción y canción, el artista pedía que le contagiara su energía mientras los asistentes vitoreaban y grababan cada momento.

Elsa y Elmar ı Foto: Cortesía›JC Segura

El Dato: Las cantantes Nathy Peluso y Elsa y Elmar fueron las representantes femeninas del Pulso GNP de este año.

Entre los temas más coreados destacaron “Cherry Blossom” y “We Are the People”, cuyo video —recordó el propio artista— fue filmado en 2008 en Xilitla, San Luis Potosí, y Mina y García, Nuevo León, regiones que ofrecieron a la banda una atmósfera ideal para materializar la mística visual de la canción.

“Estamos de vuelta en nuestro país favorito, hace 17 años grabamos aquí en México, siempre han sido un gran amigo para nosotros, gracias, México”, expresó Steele, provocando los aplausos.

Billy ldol ı Foto: Cortesía›JC Segura

Durante “Music on the Radio”, el público aplaudió la participación de Suppachai, una curiosa botarga que apareció bailando con su característica buena vibra. Ya casi al final, Steele tomó una guitarra eléctrica con la palabra “México” pintada y la rompió al estilo de las viejas rockstars, antes de despedirse con “Walking on a Dream” y “Alive”, mientras los fuegos artificiales iluminaba el cielo.

Otra de las bandas que reunió a miles de asistentes fue Zoé, cuya presentación estuvo cargada de nostalgia y emoción.

El público respondió con euforia ante canciones como “Vía Láctea” y “Arrullo de estrellas”, que se acompañó de luces tenues y un ambiente emotivo. También sonaron “Azul”, “Hielo” y una versión muy especial de “Labios rotos”, en la que el vocalista también bajó a saludar al público y dejó que los asistentes cantaran la mayor parte del tema.

A pesar de la vitalidad de los asistentes, algunos señalaron la ausencia de temas esenciales como “Paula” o “Luna”, y hubo comentarios sobre la actuación de Larregui, quien, por momentos, no articulaba con claridad al dirigirse al público.

The Chainsmokers, que encendieron el ánimo con clásicos como “Closer” y “Something Just Like This”; el legendario Billy Idol y su espíritu rebelde, así como Enjambre, Meme del Real y Latin Mafia complementaron el cartel de una edición diversa y vibrante.

Zoé, durante su presentación en el escenario principal. ı Foto: Cortesía›JC Segura

Con producciones visuales espectaculares, luces, pantallas psicodélicas y una entrega absoluta del público, el Pulso GNP 2025 volvió a consolidarse como uno de los festivales más esperados del país, un encuentro donde distintas generaciones se reunieron para celebrar la música, la energía y el regreso de los grandes escenarios.