Víctimas del Dr. Cerebro ponen a mover el esqueleto en su 35 aniversario

Las Víctimas del Dr. Cerebro celebraron su 35 aniversario con un potente espectáculo digno de una banda que sabe cómo prender a su público de principio a fin.
La cita fue la noche de ayer en el Foro Puebla de la Ciudad de México, donde Abulón y compañía pusieron a mover el esqueleto a sus fanáticos rockeros.
El show de dividió en dos partes. Durante la primera tocaron casi completo su primer disco Víctimas del doctor cerebro, a reserva de “El esqueleto”, que prefirieron reservarse casi al final del concierto para un explosivo momento baile, brincos y eufóricos movimientos de cabeza.
En la segunda parte, las Víctimas del Dr. Cerebro ofrecieron una batería de éxitos del resto de sus discos.
Con la banda prendida a más no poder, en la canción “Ya tus amigos”, el Ranas, guitarra y voz del grupo, se bajó del escenario; luego lo secundó el Abulón, líder y voz principal, quien se subió también a rockear en el segundo piso del foro. Caminó entre el barandal para que sus seguidores cantaran con él.
Los originarios de Nezahualcóyotl agradecieron en todo momento a sus fans por seguirlos durante 35 años. Recordaron aquellos orígenes en su natal Neza, donde comenzó su historia musical que los ha llevado a convertirse en una de las bandas esenciales del rock en México.
El espectáculo ocurrió en pleno Halloween en la Ciudad de México, entre zombis, mujeres manos de tijera, diablos, vampiros y calabazas que se dirigían a múltiples fiestas, pero eso sí, los más fieles fans de las Víctimas del Dr. Cerebro acudieron a esta noche de celebración y rock.