En el Foro Puebla

Víctimas del Dr. Cerebro ponen a mover el esqueleto en su 35 aniversario

En pleno Halloween, en el Foro Puebla tembló a ritmo de los éxitos de la banda; Abulón y compañía rockean en el segundo piso del recinto

Las Víctimas del Dr. Cerebro el viernes 31 de octubre, en CDMX.
Foto: Álvaro Paulin/La Razón
Por:
Adriana Góchez

Las Víctimas del Dr. Cerebro celebraron su 35 aniversario con un potente espectáculo digno de una banda que sabe cómo prender a su público de principio a fin.

La cita fue la noche de ayer en el Foro Puebla de la Ciudad de México, donde Abulón y compañía pusieron a mover el esqueleto a sus fanáticos rockeros.

El show de dividió en dos partes. Durante la primera tocaron casi completo su primer disco Víctimas del doctor cerebro, a reserva de “El esqueleto”, que prefirieron reservarse casi al final del concierto para un explosivo momento baile, brincos y eufóricos movimientos de cabeza.

En la segunda parte, las Víctimas del Dr. Cerebro ofrecieron una batería de éxitos del resto de sus discos.

Las Víctimas del Dr. Cerebro en CDMX, el 31 de octubre.
Foto: Álvaro Paulin/La Razón

Con la banda prendida a más no poder, en la canción “Ya tus amigos”, el Ranas, guitarra y voz del grupo, se bajó del escenario; luego lo secundó el Abulón, líder y voz principal, quien se subió también a rockear en el segundo piso del foro. Caminó entre el barandal para que sus seguidores cantaran con él.

Los originarios de Nezahualcóyotl agradecieron en todo momento a sus fans por seguirlos durante 35 años. Recordaron aquellos orígenes en su natal Neza, donde comenzó su historia musical que los ha llevado a convertirse en una de las bandas esenciales del rock en México.

Abulón de Las Víctimas del Dr. Cerebro
Foto: Álvaro Paulin/La Razón

El espectáculo ocurrió en pleno Halloween en la Ciudad de México, entre zombis, mujeres manos de tijera, diablos, vampiros y calabazas que se dirigían a múltiples fiestas, pero eso sí, los más fieles fans de las Víctimas del Dr. Cerebro acudieron a esta noche de celebración y rock.

