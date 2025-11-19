Aseguran que Christian Nodal volverá a Universal Music tras pelea legal

Después de la fuerte disputa legal por supuestos documentos falsificados entre Christian Nodal y Universal Music, se dice que las dos partes habrían fumado de la pipa de la paz y ahora estarían próximos a volver a trabajar juntos de nuevo, pese a la polémica.

Aseguran que Nodal vuelve con Universal Music

Durante su programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani reveló que Christian Nodal regresaría a trabajar con Universal Music después de que no fuera vinculado a proceso en la denuncia de la discográfica por documentos falsificados.

@aidegrana2 ÚLTIMA HORA! ÚLTIMA HORA! ÚLTIMA HORA! Después de que se pasaran 17 horas en la Fiscalía Mexicana, los abogados de Cristian Nodal y los de sus papás, al final resultó que siempre no 🫩 La final Cristian Nodal regresa a Universal Música, porque llegó a un acuerdo y todas las “irregularidades “, que se decían que había en el contrato, pues fueron tirados a la basura, y todo finalizó con un acuerdo entre ambas partes y ahora Cristian queda en deuda con sus padres, a los que les tendrá que pagar muchos millones de dólares para que se pueda liberar de ellos, y tener la total libertadd de trabajar con su suegro querido, que se dice que es el, quien le está produciendo y escribiendo su nuevo material musical 🤷🏻‍♀️ Así es que por lo pronto, este safarrancho terminó bien para ambas partes y por el momento, ya pueden respirar en paz 😮‍💨 ** NO CUENTO CON LOS DERECHOS DE AUTOR Y COPYRIGHT ©️ DE ESTE VIDEOCLIP, TODOS LOS DERECHOS DE AUTOR LE PERTENECEN AL CREADOR DEL CONTENIDO ORIGINAL. #javierceriani #cristiannodal #universalmusiac #casocerrado #aidegrana2 ♬ original sound - Aide 🌻😮‍💨🫩

“Christian firmó un acuerdo (con Universal). No está ganando lana (con Sony), el acuerdo fue que Christian Nodal regresa con Universal Music con un contrato millonario. Parte de este contrato va a las arcas de Jaime Gonzáles por la deuda que tiene con su padre”, comentó.

De este modo, el periodista aseguró que el acuerdo pasó “mientras nos engañaban con una audiencia final”. En ese sentido, Ceriani tachó la demanda de falsa y una tapadera para organizar el acuerdo entre la discográfica y el cantante, ahora con la intervención de Pepe Aguilar también.

“Por eso Christian salió aliviado, también la familia resignada a que van a recibir la deuda que tenían con su hijo y salirse de este ped*”, comentó el comunicador al respecto. “Ahora viene una guerra entre Universal y Sony para recuperar a Christian y reestablecer un nuevo porcentaje de regalías.

Desde hace meses, el público ha estado expectante de cómo resulta el caso del cantante de regional mexicano que fue demandado por una serie de contratos con firmas no reconocidas en primera instancia, pero después de 17 horas en la audiencia inicial, no se encontró evidencia para vincular al cantante a proceso.

De este modo, Nodal evitó multas y hasta la posibilidad de ir a prisión. De haber sido vinculado, el cantante pudo haber tenido la prohibición de salir del país, hasta la prisión justificada o la entrega del pasaporte. Esto se podría haber considerado ya que el famoso cuenta con los recursos para alejarse de México, lo que implica un riesgo para el cumplimiento de la ley.

El supuesto regreso de Christian Nodal a Universal Music ha generado sorpresa e incredulidad, pues el cantante compartió en una entrevista posterior a la audiencia que sigue con una denuncia civil contra la empresa: “Esto sigue. Tenemos una demanda en el civil que se la trataron de traer para la penal, de hecho. Estoy peleando mis másters”.

“Yo con Universal he hecho cosas increíbles de la mano. Quiero pedirles el respeto, el cariño y la congruencia de que si quieren a un artista, hagan un contrato digno”, declaró.