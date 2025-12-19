Avatar: Fuego y cenizas es la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, la cual no solo marca el regreso a Pandora, pues además, ha generado mucha expectativa en torno a la película y una pregunta que se repite es si la cinta tendrá escenas post créditos.

Después de que comenzaran las funciones de medianoche en algunos países con preestreno, muchos han querido saber si es necesario permanecer en la sala de cine hasta que terminen los créditos para encontrarnos con algún material extra. Ahora, te contamos los detalles.

¿Avatar 3 tiene escenas post créditos?

La película Avatar: Fuego y cenizas tiene una duración de 3 horas y 18 minutos, lo que la convierte en la entrega más larga que ha tenido la franquicia y sigue con la historia de los hechos. La cinta no tiene escenas post créditos.

En ese sentido, Cameron optó por permitir que el final de la historia funcione como cierre narrativo sin adelantos explícitos de Avatar 4. Ni Disney ni 20th Century añadieron escenas diseñadas para anticipar futuras entregas, a pesar de que ya está confirmada la cuarta y quinta entrega.

Sin embargo, la proyección sí incluye un tráiler sobre el regreso de Steve Rogers al Universo Cinematográfico de Marvel en Avengers: Doomsday.

La película cuenta con la participación de Sam Worthington y Zoe Saldaña. Otros actores que retoman sus roles incluyen a Sigourney Weaver (Kiri), Stephen Lang (Miles Quaritch), Kate Winslet (Ronal), Cliff Curtis (Tonowari), y jóvenes talentos como Britain Dalton, Jack Champion, y Trinity Jo-Li Bliss.

Hasta ahora, la primera entrega de Avatar sigue siendo la más taquillera de la franquicia, con una recaudación de 2,922,917,914 dólares a nivel mundial.