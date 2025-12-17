Avatar: Fuego y Cenizas, ¿Dónde transcurre la historia?

Avatar: Fuego y Cenizas retoma la historia de Pandora luego de los hechos ocurridos en El Camino del Agua, además de enfocarse más en el personaje de Miles Quaritch Jr o Spider (interpretado por Jack Champion), incluyendo, por supuesto, un trabajo visual impactante para relucir las texturas y terrenos de este planeta, además de regalar un mensaje de unión interesante en el último acto.

Para esta entrega, se observa a un personaje de Jake Sully (interpretado por Sam Worthington) más maduro, mientras toma las decisiones qué más convengan a su familia compuesta por Neytiry (interpretada por Zoe Saldaña) y sus pequeños hijos, sumado al personaje de Spider. Este chico vuelve un foco central en la historia de la cinta, pues con apoyo de Eywa adquiere las habilidades necesarias para sobrevivir en el planeta que es sabido, para los humanos es letal.

Pero no sólo eso, pues Spider descubre que el Coronel Miles Quaritch (interpretado por Stephen Lang) es su padre y ahora deberá decidir entre él y el planeta y familia que lo cobijó durante su crecimiento.

La historia envuelve también a la tribu del agua, Metkayina, que tuvo una participación importante en la película pasada, pues la trama de la historia se desarrolla y envuelve en este territorio y en la ‘Gente del Cielo’, quienes continúan con su misión por invadir el territorio de Pandora.

Es en este encuentro, donde Spider debe tomar una decisión; atacar a su padre de sangre, el general Coronel Miles Quaritch, o defender a su familia y el territorio donde pudo crecer y aprender de diferentes culturas.

Pese a que Neytiri sufre una lesión y la deja fuera de la acción de la primera parte de la película, para el segundo acto se recupera y demuestra la fortaleza que necesita tanto su familia como el propio batallón. Su papel, para el final de la película toma un rol interesante al agregar a un nuevo integrante a su familia.

Esta inclusión del familiar empata con el desarrollo de la cinta, que además regala un mensaje de unión por la decisión final que toma Spider.

En la cinta destaca el trabajo de los efectos visuales, pues tanto en Pandora como en las criaturas que allí habitan, se luce una textura incomparable y muy atractiva para el espectador.

Este trabajo estuvo alejado de la Inteligencia Artificial y los “trucos” del cine para crear texturas, dejó en claro el director James Cameron en una reciente entrevista a Entertainment Weekly.