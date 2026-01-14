Scream 7: Nuevo teaser revela detalles del regreso de Neve Campbell a la saga

Scream 7 lanzó un nuevo teaser que nos deja conocer un poco más de la película que sigue con la icónica franquicia, tras la salida de Jenna Ortega y Melissa Barrera, quienes protagonizaron las últimas entregas.

En esta ocasión, Ghostface está de regreso y va por la familia de Sidney Prescott, quien será interpretada nuevamente por Neve Campbell, marcando el regreso de una de las final girls más icónicas del género slasher.

Neve Campbell as Sidney Prescott in Scream 7 pic.twitter.com/YKMC2hWyCs — 𝙉𝙊𝙏 𝙄𝙉 𝙈𝙔 𝙈𝙊𝙑𝙄𝙀 🔪 (@5idneyprescott) January 13, 2026

Así es el nostálgico avance de Scream

El avance publicado este 13 de enero da un vistazo al pasado, pero también a qué sucederá en la séptima entrega de Scream. De este modo, el teaser muestra una escena con Neve Campbell cuando era joven, al contestar la llamada de Ghostface.

Después, vemos los rostros de los otros actores que han protagonizado algunas de las cintas de la saga con una música tensa detrás. Es entonces que se muestra lo nuevo por ver.

Resulta que un nuevo Ghostface acecha ahora a la hija de Sidney, quien tiene la misma edad que ella cuando todo comenzó. Se muestran algunas escenas llenas de acción y clásicas del género slasher, que demuestran la intensidad de la película.

La mujer no estuvo en la entrega anterior por diferencias de contrato, pero ha vuelto para celebrar además los 30 años de la franquicia que se cumplen este 2026, desde su inicio por Wes Craven. También el guionista de la primera, segunda y cuarta entrega, Kevin Williamson, regresa a la franquicia.

Además, veremos algunas apariciones especiales de personajes de cintas anteriores con actores como Courteney Cox, David Arquette, Matthew Lillard, Skeet Ulrich, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown y Scott Foley, quien dará una vez más vida al medio hermano de Sidney.

Scream 7 se estrena el 27 de febrero en Estados Unidos, aunque la película podrá verse en territorio mexicano desde un día antes.