¿Quién es Elenita Forger? Estos son sus video virales

El nombre de Elenita Forger se ha vuelto tendencia recientemente por quienes se muestran interesados en la creadora de contenido de redes sociales que también cuenta con un perfil en la plataforma de OnlyFans donde publica contenido íntimo.

En su cuenta de Instagram, Elena Chávez (nombre real de la modelo) tiene 1.1 millón de seguidores que dan me gusta y comentan su contenido, que suelen ser bailes virales, bromas, chistes y también algunos clips donde muestra una faceta un poco más erótica para promocionar la venta de su contenido íntimo.

La joven es de Costa Rica y se sabe que cumple años en mayo, aunque no la fecha exacta, pero se estima que la chica tiene alrededor de 22 años de edad en la actualidad. Mide 1.67, según revela ella misma.

En su cuenta de TikTok, la chica que es reconocida como Elenita Forger o lovbyelenita, cuenta con 2.8 millones de seguidores y su video más viral en la plataforma alcanzó las 13.8 millones de visualizaciones, donde la podemos ver bailar con una amiga suya que es bastante más bajita que ella, mientras ambas se encuentran en la playa.

En otro video viral que tiene 5.4 millones de visualizaciones, podemos ver a quien parece ser su mamá, quien le pregunta “hija, ¿por qué dicen que estás en Google?“, en referencia al contenido íntimo que realiza.

Como respuesta, Elena finge que no sabe nada y después ambas bailan con el sonido “faint x paleta by dj g2g - neithan” mientras en la pantalla de la televisión de la sala vemos un corazón y ambas llevan lentes de sol.

En un video más antiguo, vemos a la chica bailar una canción mientras lleva puesto un traje rojo abierto de la parte de arriba para mostrar el escote, pero ajustado de la cintura para acentuar sus curvas.

En este video no podemos ver su rostro, ya que lleva una máscara de El Juego del Calamar. En sus videos, la joven no solo hace comedia y bailes, ya que también publica videos vestida de personajes, incursionando en el mundo del cosplay.