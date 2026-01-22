Lucero celebra 46 años de carrera en el Auditorio Nacional

LUCERO anunció ayer el concierto con el que festejará cuatro décadas y media de carrera artística, el próximo 27 de marzo en el Auditorio Nacional. La intérprete confirmó que se presentará en el recinto, con una producción creada especialmente para esta celebración. Aseguró que su regreso al escenario de Reforma “llega en un momento hermoso” y que lo vive como un encuentro “con la gente que me ha adoptado desde que era una niña”.

“Estoy emocionada, feliz y profundamente agradecida. No todos los días se cumplen 46 años trabajando y amando lo que uno hace”, dijo al iniciar su intervención en la conferencia de prensa. Agregó que, más allá del número, lo que la mueve es el contacto con el público: “Si algo he aprendido es que el cariño no se mide en cifras, se mide en miradas y en aplausos. Eso es lo que más valoro”.

12 conciertos en solitario ha tenido Lucero en el Auditorio Nacional

Sobre el concepto del espectáculo, adelantó que incluirá momentos pop, secciones dedicadas a la balada y un bloque de música mexicana. “Siempre digo que soy muy afortunada por poder cantar de todo. No quiero encasillarme y creo que este concierto va a mostrar precisamente esa libertad”, señaló. También confirmó que tendrá invitados especiales: “Va a haber amigos queridos, compañeros con quienes he compartido LUCEROcapítulos inolvidables. No puedo decir nombres porque si no, ya no será la gran sorpresa”.

Respecto al repertorio, indicó que se encuentra revisando las distintas épocas de su discografía con su equipo musical. “Estamos haciendo una especie de arqueología emocional. Hay canciones que marcaron a generaciones distintas y quiero abrazarlas todas”, expresó. Añadió que algunos temas tendrán arreglos nuevos: “Me encanta cuando una canción renace sin perder su identidad. Es como ver un vestido que te encanta, pero con una tela nueva”.

La cantante también habló de lo que representa mantenerse vigente tras cuatro décadas y media en la industria. “Es un camino que no ha sido fácil, pero siempre ha sido apasionante. La disciplina te sostiene, el público te impulsa y el amor por lo que haces te salva”, declaró. Al preguntarle sobre cómo ha cambiado la relación con sus seguidores, respondió: “Antes la cercanía estaba en las firmas de autógrafos o en los conciertos. Hoy está también en las redes, en un mensaje que llega desde Japón o desde Argentina. Es increíble”.

Lucero aprovechó para reflexionar sobre el valor del escenario. “El Auditorio Nacional es un sitio que me ha visto crecer. Ahí he llorado, me he reído, he conocido historias y he visto a familias enteras cantar. Para mí es un lugar sagrado”. Sobre la razón emocional del concierto, confesó: “Quiero celebrar, agradecer y también honrar el trabajo de tantos años. No estoy haciendo un concierto para mirar hacia atrás con nostalgia, sino para abrazar el presente con mucha fuerza”.

Al cierre, la cantante invitó al público a estar pendiente de los anuncios oficiales: “Pronto van a tener toda la información. Lo único que les puedo decir es que va a ser una noche muy especial. Quiero que se vayan a casa con el corazón lleno”.

Lucero no sólo festeja más de cuatro décadas de trayectoria, sino que también recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; además de estrenar proyectos de cine en unos meses.