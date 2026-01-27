“Estoy descubriendo quien soy”: Meme del Real

Meme del Real y su conferencia de prensa no fueron un trámite promocional, sino una larga reflexión sobre el presente, el cuerpo, la creación y el tiempo. El integrante de Café Tacuba habló con franqueza sobre el concierto que ofrecerá el 19 de febrero en el Teatro Metropólitan, una presentación que marcará su primer show en solitario de más de dos horas, y también sobre el momento que vive junto a la banda que lo ha acompañado durante décadas.

“Pensé que esto era para unos amigos y resulta que hay muchísima gente. Estoy sorprendido y emocionado”, confesó el músico al iniciar la conferencia. Recordó que La montaña encendida, su álbum individual publicado a finales del año pasado, fue el detonante de este nuevo camino. “Estas canciones fueron las que me invitaron a dar este paso. Gracias a ellas estoy viviendo grandes experiencias como ésta”, dijo.

Aunque el disco ya había tenido algunas apariciones en festivales, el músico aclaró que nunca lo había presentado completo. “Este 19 de febrero en el Metropólitan será el día y lugar donde comenzaré a tocar el álbum entero, con un show muy trabajado, con ideas visuales, corporales y físicas. Es un proceso que estoy desarrollando con un equipo creativo increíble”, explicó, al tiempo que definió el concierto como una oportunidad para “crear una expresión diferente” y descubrirse lejos de la dinámica grupal.

Del Real admitió que subirse solo al escenario ha sido un ejercicio profundo de reconstrucción. “Después de tantos años aprendí cuál era mi papel dentro del grupo. Ahora estoy descubriendo quién soy frente al público, sin mis compañeros, pero acompañado por otros músicos y por una audiencia muy cariñosa”, señaló. Para él, la clave está en habitar el momento escénico: “Si no disfruto el instante, se me va. El público me sostiene y me hace sentir como en casa”.

Uno de los ejes más personales de su discurso giró en torno al cuerpo y la desinhibición. “Canto, toco, bailo. A veces pienso que hago el ridículo, pero me lo estoy pasando bien. Eso genera comunicación”, afirmó. La metáfora de La montaña encendida apareció como un símbolo de transformación: “A veces puedes pintarte de azul, de rojo o de amarillo. Ser flexible, colorearte o descolorearte”.

Al abordar el contexto generacional, Meme reflexionó sobre los cambios en la industria musical. Recordó que en los años noventa era casi impensable sostener una carrera solista paralela a una banda. “Hoy la tecnología y las plataformas se volvieron una voz. La comunidad se transformó”, dijo.

Uno de los momentos más esperados llegó cuando habló del retiro del catálogo de Café Tacuba de Spotify, decisión de Rubén Albarrán, vocalista del grupo, el cual aseguraba que la plataforma apoyaba inversiones en armamento, lo cual generó polémica. Sin rodeos, explicó: “Es una iniciativa que viene de un integrante del grupo, todos sabemos quién es, y es coherente con su discurso. Como grupo lo apoyamos”. Aclaró que su proyecto solista sigue otro camino: “Estoy en un proceso creativo paralelo y mi música individual continuará en plataformas digitales”.

Sobre el futuro de Café Tacuba, fue contundente al desmentir rumores de separación. “No veo en el horizonte una conversación de despedida. Tendría que pasar algo realmente grave para dejar de trabajar juntos”, aseguró. Reconoció que la banda atraviesa un periodo sabático, pero adelantó que ya habrá una reunión para definir el siguiente paso. “Nos gusta tocar, crear juntos. Algo haremos, no sé qué ni cuándo, pero no veo nada que nos separe”, concluyó.