‘Adolescence’ y ‘Train Dreams’ ganan los principales premios en los Independent Spirit Awards de Los Ángeles

La lírica adaptación de Denis Johnson, Train Dreams, de Clint Bentley, ganó el premio principal en los Film Independent Spirit Awards este domingo en Los Ángeles, mientras que Adolescence dominó las categorías televisivas. Ambos se lanzaron en Netflix.

Bentley también ganó el premio a Mejor Director por la película protagonizada por Joel Edgerton, a quien agradeció efusivamente por “ser el latido de nuestra película”.

“Estamos muy agradecidos a Netflix”, dijo Bentley. “Hoy en día es muy, muy difícil rodar en Estados Unidos, pero merece la pena y estamos orgullosos de poder lograrlo”.

Sin embargo, Edgerton se quedó fuera del Premio a la Mejor Actuación, que fue para Rose Byrne por Si tuviera piernas te patearía o If I Had Legs I’d Kick You. La organización cambió a categorías de actuación neutrales en cuanto al género en 2022.

Byrne fue una de las pocas actrices nominadas tanto a un Spirit Award como a un Oscar, por su interpretación de una madre al límite.

“Comparto esto con Mary Bronstein, mi guionista y directora que luchó durante ocho años para que esta película se hiciera”, dijo Byrne.

Añadió que esta era una película que sólo podría haberse hecho de forma independiente. Su personaje, dijo, es “feroz y feroz y una mujer de mediana edad”.

Rose Byrne de If I Had Legs I’d Kick You ı Foto: AP

Adolescence ganó a Nueva Serie Guionizada, mejor actor para Stephen Graham, Mejor Actriz de Reparto para Erin Doherty y el Premio Revelación para Owen Cooper.

El espectáculo, que sirve como recaudación de fondos para los programas anuales de Film Independent, se celebró en el Hollywood Palladium por primera vez desde 1994, mientras su antiguo perchero junto a la playa en Santa Mónica está en proceso de renovación. El humorista y veterano de Saturday Night Live Ego Nwodim presentó la celebración del cine y la televisión independientes, que se retransmitió en directo por YouTube.

“En el espíritu del cine independiente, no tenemos permiso”, dijo Nwodim en su apertura. “Si grito ‘cámaras abajo’, ya sabes lo que tienes que hacer”.

El agente secreto ganó el Premio Internacional al Largometraje. La película también está nominada a mejor película y mejor película internacional en los Oscar.

“Realmente creo que programar películas en el cine es cada vez más un acto político”, dijo el director Kleber Mendonça Filho.

Dedicó el premio al fallecido actor Udo Kier, que formó parte del reparto de The Secret Agent.

The Perfect Neighbor, sobre un tiroteo mortal en Florida construido principalmente a partir de imágenes de cámaras corporales de la policía, ganó el premio al Mejor Documental. La cineasta y productora Geeta Gandbhir agradeció a Netflix por “darnos una plataforma global”. También está nominado al Oscar al mejor documental.

Eva Victor ganó el premio al Guion por Sorry, Baby. Naomi Ackie también ganó el premio de Reparto por la película de Victor, por delante de otros nominados como Zoey Deutch (Nouvelle Vague), Kirsten Dunst (Roofman), Nina Hoss (Hedda) y Archie Madekwe (Lurker).

Los Independent Spirit Awards a veces se coinciden significativamente con los principales aspirantes y ganadores del Oscar, como ocurrió con Anora y Todo en todas partes a la vez, y otras veces no. Los organizadores limitan la elegibilidad a producciones con presupuestos inferiores a 30 millones de dólares, lo que significa que películas más caras como One Battle After Another no están en la carrera.