Muere Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de El Padrino, a los 95 años

El actor americano Robert Duvall murió a los 95 años de edad; el histrión fue reconocido por sus icónicos papeles en cintas como El Padrino y Apocalypse Now. La noticia fue confirmada por su esposa Luciana Duvall, quien lo reveló a The Daily Mail.

Robert Duvall fue una figura legendaria en el cine estadounidense por más de siete décadas y alcanzó la fama en 1972 por su papel como Tom Hagen en la primera y segunda parte de El Padrino, aunque su carrera incluyó una variedad de personajes memorables.

Porque informan que falleció a sus 95 años pic.twitter.com/jbezO0s4o1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 16, 2026

¿Quién era Robert Duvall?

El actor nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California. Fue ganador de un Premio Óscar al mejor actor en 1984, el premio BAFTA, un Premio Emmy y cuatro premios Globo de Oro, entre otros. Se le considera como uno de los mejores actores de la historia de Hollywood.

Su debut en el mundo de cine fue en el papel de Boo Radley en la famosa película To Kill a Mockingbird (1962), protagonizada por Gregory Peck.

Fue candidato al Óscar al mejor actor de reparto por la película A Civil Action y por su papel de coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979). También fue candidato al Óscar, pero en la categoría de mejor actor por The Great Santini (1980), y The Apostle (1997), y lo ganó en 1984 por su papel en Tender Mercies.

RIP 🙏🏻, he was one of my favorite actors ~ ~ Actor Robert Duvall, who starred in The Godfather, dies aged 95 pic.twitter.com/whf6WBKAkq — Mary (@matjendav4) February 16, 2026

Su padre, William Howard Duvall, fue almirante en la Armada de los Estados Unidos, procedente de una familia de raíces francesas.​ Su madre fue una actriz aficionada descendiente del general Robert E. Lee.

El histrión sirvió en el Ejército de los Estados Unidos desde el 19 de agosto de 1953 hasta el 20 de agosto de 1954, reconocido con la Medalla al Servicio de la Defensa Nacional.

Estuvo casado en cuatro ocasiones, siendo su último matrimonio el que tuvo con la actriz Luciana Pedraza en 2004 y que se mantuvo hasta su muerte. Robert Duvall nunca tuvo hijos.