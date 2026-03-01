¿Los mejores vestidos?

Actor Awards 2026: Los mejores looks de la alfombra roja

Te compartimos a los atuendos más sobresalientes de los premios del SAG-AFTRA

Actor Awards 2026
Actor Awards 2026 Foto: Reuters
Por:
Mariana Garibay

Los premios al actor presentados por el SAG-AFTRA no solo son un momento para celebrar lo mejor de la actuación en el cine y la televisión, pues también son un escenario ideal para celebrar a la moda en la alfombra roja donde decenas de celebridades desfilan en camino a la ceremonia.

La temporada de premios siempre está llena de una mezcla de looks clásicos con atuendos a la vanguardia, portados por grandes personalidades del espectáculo. Ahora, te compartimos cuáles son los mejores looks de los Actor Awards 2026.

Kate Hudson

Kate Hudson en los Actor Awards
Kate Hudson en los Actor Awards ı Foto: AP

Kristen Dunst

Kirsten Dunst en los Actor Awards
Kirsten Dunst en los Actor Awards ı Foto: AP

Yerin Ha

Yerin Ha en los Actor Awards
Yerin Ha en los Actor Awards ı Foto: AP

Rose Byrne

Rose Byrne en los Actor Awards
Rose Byrne en los Actor Awards ı Foto: AP

Sofía Carson

Sofia Carson en los Actor Awards
Sofia Carson en los Actor Awards ı Foto: AP

Mía Goth

Mia Goth en los Actor Awards
Mia Goth en los Actor Awards ı Foto: AP

Dove Cameron

Dove Cameron en los Actor Awards
Dove Cameron en los Actor Awards ı Foto: AP

Kristen Bell

Kristen Bell en los Actor Awards
Kristen Bell en los Actor Awards ı Foto: AP

Nava Rose Rabago

Nava Rose Rabago en los Actor Awards
Nava Rose Rabago en los Actor Awards ı Foto: REUTERS

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas:
